史上最高！台新銀理專狠A老客戶2.9億 遭拘提偵訊中 10:042020/11/15 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台新銀中和分行驚傳理專挪走客戶高達2.9億元鉅額存款。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 史上最高金額！台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，高達2.9億元，為銀行界史上受害金額最高的理專盜走客戶存款案，據悉，警方昨（14日）晚在新北市將他拘提到案，目前正在偵訊當中。 據自由時報報導，近日有台新銀行客戶發覺帳戶款項近異常，向銀行反映，內部調查赫然發現中和分行周姓理財專員涉嫌挪走客戶存款，至少有3名老客戶共約2．9億元巨額存款遭挪走。台新銀12日找不到周男，立即將他解雇並向刑事警察局偵七大隊報案。 據悉，警方昨晚在新北市找到周男，已將他拘提偵訊中。 (中時新聞網) #台新銀 #客戶 #理專 #挪用 #史上最高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠傳開賣全新iPad／iPad Air系列 加贈2000元購物金 17:512020/11/12 科技 攜手湊伙公司，100元就可玩！ 一銀 首推債券團購平台 04:102020/11/13 投資理財 《汽車股》Q3本業獲利創高 吉茂一路旺到明年 12:492020/11/12 財經 台新銀數位創新 菁業獎大贏家 04:102020/11/13 金融．稅務 桃園SBIR成果發表 廠商成績亮眼 04:102020/11/13 產業特刊 平均地權基金編125億 議員批灌水 04:102020/11/14 地方新聞 台新金55億併保德信 公平會准了 04:092020/11/12 財經焦點 國企再爆雷 永煤無預警違約 04:102020/11/13 全球財經 1650公斤K毒運台前遭攔 台泰聯手破史上最大宗毒品 09:272020/11/13 社會 存股族小心 這檔金融股要打呆帳 專家爆2大要害 12:592020/11/13 財經 社會熱門新聞 史上最高！台新銀理專狠A老客戶2.9億 遭拘提偵訊中 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 女友偷做酒店 嫌男友60K買不起台北30坪房要分手 網怒了 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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