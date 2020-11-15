史上最高金額！台新銀行中和分行傳出理財專員挪用客戶存款，高達2.9億元，為銀行界史上受害金額最高的理專盜走客戶存款案，據悉，警方昨（14日）晚在新北市將他拘提到案，目前正在偵訊當中。

據自由時報報導，近日有台新銀行客戶發覺帳戶款項近異常，向銀行反映，內部調查赫然發現中和分行周姓理財專員涉嫌挪走客戶存款，至少有3名老客戶共約2．9億元巨額存款遭挪走。台新銀12日找不到周男，立即將他解雇並向刑事警察局偵七大隊報案。

據悉，警方昨晚在新北市找到周男，已將他拘提偵訊中。

(中時新聞網)