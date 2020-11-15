酒駕肇事頻傳，取締酒駕勤務是警方重點工作項目之一。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

酒駕肇事頻傳，取締酒駕勤務是警方重點工作項目之一。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

阿俊21度酒駕入監服刑，接受酒癮治療，醫師進一步了解他從12歲就接觸酒精；奇美醫學中心酒癮治療近1年收治約百人，臨床發現多數酒癮者未成年曾飲酒，平均約為12至15歲，是一大隱憂；另3成有憂鬱、躁鬱等共病，醫師依個案身心狀況提供個別治療，9成可獲改善。

酒駕肇事頻傳，研究顯示18至39歲青壯年族群每天喝酒盛行率約1.82％，40至64歲中年族群每天喝酒盛行率約4.82％；其中，2.4％青壯年、2.27％中年族群恐存在酒精成癮。國健署一份最新青少年飲酒調查，近10年未成年者飲酒率不降反升，推估逾41萬名青少年曾接觸酒精飲料。

奇美醫學中心精神醫學部成癮防治科主任張志誠指出，近1年來收治98名酒癮患者，年齡從20幾歲到50歲都有，男女比例9比1，大部分都未意識自己酒精成癮，往往發生車禍、酒駕，甚至暴力脫序行為，才被家人拖來就醫。

其中，未成年飲酒鮮少被提起，但潛在危機很大。他曾治療一位21次酒駕累犯，追問發現對方12歲第一次喝酒，而且是因為家庭聚餐，長輩給他喝酒，因長輩不以為意，他也不覺喝酒不好。張志誠強調，臨床發現多數酒癮患者未成年階段就接觸酒精，平均約為12至15歲，

他說，台灣社會風氣存在「喝酒是社交文化」，相較抽菸不好，喝酒反而廣被接受，他舉例，3成酒癮者存在憂鬱、躁鬱等共病，這些人往往因情緒問題失眠，怕吃安眠藥成癮，喝酒助眠，值得注意的是，女生成癮比例雖低，然而一旦成癮，飲酒量遠比男生多。

奇美醫學中心今年與奇美博物館共同編撰酒精健康識能衛教手冊，期望透過可讀性高的手冊，提升民眾對酒精健康危害的覺察。

(中時 )