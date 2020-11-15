去年6月8日，江蘇南京的王姓孕婦在泰國旅遊時，被俞姓丈夫推下34米的一個懸崖，她奇蹟生還後。事隔一年多，她透過口述還原整起事件，並透露患有懼高症的丈夫，那日卻大膽地趴在懸崖邊，情緒看來格外興奮，令她十分毛骨悚然。

據陸媒《澎湃新聞》報導，這名王姓小姐回憶，去年6月初與丈夫一同到泰國Pha Taem國家公園看日出，去的地點皆是懸崖高地，丈夫像是考察地形般，大概覺得都不合適，接連地赴2至3個地點後，選定了烏汶的帕登公園，並決定要看日出。由於當日早晨的雲層太厚，太陽遲遲未露臉，直至早上8點左右，一旁的旅客也都散去了，俞男突然說要帶王女去看3千年的古人類壁畫，王女不疑有她地跟著去了，但卻什麼也沒看到。

兩人走到了懸崖邊，俞男突問王女「你這輩子有什麼遺憾的事嗎？」王女搖搖頭表示沒有。在返回的路上，俞男從身後環抱住她，接著親吻她的臉頰，她表示當時，覺得非常甜蜜，事後回想，這是一個儀式性的死亡告別。王女接著說，「他在親吻我以後，隨即就把手從我的肚子上順著我的身體滑向我的後背，兩側的肩胛骨，然後在我耳朵邊上，惡狠狠的說你去死吧。」

俞男去年將懷有身孕的妻子推下，幸運生還的她向媒體揭露事發當時，更曝丈夫的所有舉止，令她毛骨悚然。（圖／翻攝自澎湃新聞）

王女下墜後，在懸崖大概昏迷一個小時左右，全身上下都是血、開放性骨折，甚至是骨頭都跑出來，想發出聲音求救，卻發現自己根本喊不出聲，原以為就此他死異鄉，卻幸運被搜救隊發現救了起來，「他跟我說You are safe，你安全了，你安全了」。

事後，俞男表示事發當時，自己在洗手間上廁所，出來便沒見到妻子的身影，也聯繫不上，後來才接獲通知得之妻子墜崖，由於俞男時時刻刻都緊盯著王女，使她無法向警方供出實情，只好謊稱是自己一時頭暈，才會墜崖。直至某日，俞男暫時離開病房，王女才將事實全盤托出，醫生便將她調至只允許醫護人員進出的ICU病房，而泰國檢調單位便在12小時內將逮捕批文拿到手，將俞男逮捕到案。

警方發現，俞男早在泰國旅遊前，就已偷偷幫妻子買好保險，受益人就是他自己，打算趁機利用旅行將對方殺害，以領取保險金，事後他還向法院申請與王女離婚，要求要平分妻子的財產。而王女也表示，俞男與她在一起的時間，多次地表示自己有「懼高症」，但那日卻大膽地趴在懸崖，情緒也意外興奮高張，即便事情已過1年多，還是令她毛骨悚然。

(中時新聞網)