「秋季2020台中國際旅展」於本週登場，台中市政府法制局等單位於現場成立禮券健檢中心，經抽查發現2家民宿業者販售無履約保證的宿券，消保官當場要求業者下架禁售；另1家民宿業者以「訂房單」銷售多間住宿套裝組，又標榜可無限期分次使用，藉以吸引消費者購買。法制局強調，此類預購單沒有履約保證機制，日後若業者停歇業將難以索賠，呼籲消費者選購前宜三思。

台中世界貿易中心13日起舉辦「秋季2020台中國際旅展」，為把關消費者權益，中市府於會場成立「禮券健檢中心」，由法制局、觀旅局及衛生局共同協助消費者查核業者販售禮券是否符合相關定型化契約規定；開展兩日抽查數家業者販售禮券尚符合規定。

法制局指出，惟有2家民宿業者販售住宿券未提供履約保證，其中1家還記載「春節期間不得使用」，消保官已當場命業者下架禁售。展場另發現有1家民宿業者以「訂房單」銷售6間或10間住宿套裝組，且標榜可無限期分次使用，業者宣稱只是提供代客訂房服務並非販售禮券。

法制局說，此種銷售行為，形式上雖似「個別預約訂房」，但該訂購單上記載圈存2次以上的可使用房間數，消費者預付款項後可憑訂購單上所記載之房間數，自行擇期分次向業者請求提供住宿服務，使用性質上類屬禮券，業者卻無提供履約保證機制，足以影響消費者權益，消保官已要求業者改正訂房單內容，符合相關定型化契約規定後始可販售。

上述違規業者均非台中市業者，而是其他直轄市、縣市來參展的業者，中市府將彙整違規事證移請業者登記地之主管機關進一步查處。

法制局長李善植提醒消費者，在購買住宿券或餐券等禮券時，應先查認發行業者是否為合法業者；並注意禮券上是否記載自銷售日起至少1年以上的履約保證；業者於廣告單或口頭承諾的優惠應註記於票券上；付款後也要記得索取收據或發票，以確保自身權益。

若遇業者以「訂房單」販售住宿產品時，訂購單上應載明入住日期及取消訂房退費計算標準，並注意相關約款是否符合「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」，勿因業者宣稱低價促銷而自陷損失風險得不償失。

法制局強調，為方便消費者查詢禮券上履保記載的真實性，已製作禮券銀行履約保證簡易查詢QR-code( https：／／reurl.cc／j56Rbm )，整理各家銀行的禮券履證或信託專戶查詢網頁，讓消費者隨手掃描方便查詢，歡迎多加利用。消費者如有任何消費爭議，可撥打消費者諮詢專線「1950」或市民熱線「1999」查詢。

(中時 )