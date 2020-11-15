銀灰色轎車遭後車追撞，車尾擠壓變形。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

銀灰色轎車遭後車追撞，車尾擠壓變形。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

黑車轎車閃避不及，從後高速追撞，車頭嚴重毀損，擋風玻璃也碎裂，車上1男1女受傷送醫。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

國道1號北上豐原段今日凌晨2時許發生追撞車禍，一名男子駕駛銀灰色轎車，行進間點菸分神，不慎自撞中央分隔島，黑色轎車閃避不及從後追撞，造成後車1男1女受傷送醫，詳情肇事原因國道警方正調查中。

台中市消防局15日凌晨2時許接獲員警轉報，國1北上169k豐原路段發生追撞車禍，立即派遣雅、水湳分隊，出動消防車1輛、救護車1輛，消防人員共8名，由大雅分隊長陳昭安帶隊前往搶救。

消防隊員到場時，自撞中央分隔島的銀灰色轎車車頭冒煙，大雅分隊出水協助降溫；另輛黑色轎車因追撞前車，年約28歲男子雙膝變形骨折，24歲女子肢體擦傷，皆意識清楚，送豐原醫院救治。

國道警方初步調查，銀色前車駕駛當時正要開車從高雄去台北，行經豐原路段疑因點菸分神，不慎自撞中央分隔島，黑色後車煞車不及追撞，造成1男1女受傷，確切肇事原因國道警方正調查中。

(中時 )