桃園市長鄭文燦。（圖／摘自鄭文燦臉書）

桃園市長鄭文燦13日回母校建國中學演講，並翻出自己40年前的舊照片，要大家猜猜哪一個是他？網友看完之後傻眼，根本猜不出來。

鄭文燦回到建國中學，分享從學生運動到擔任市長的城市治理經驗，發現原來高中時期和現在的他，看起來「有點不一樣」，但成為一位社會改革者的想法還是不變，而且持續努力實踐中。

鄭文燦希望大家都要喜歡現在的自己，珍惜現在、把握當下，遇到挫折不灰心，把挑戰當作成長的養分，更要勇敢追夢。

此外，鄭文燦也在臉書PO出40年前的舊照，表示「來猜猜舊照片中哪個是我」。照片中有5個人，網友發揮柯南精神，有人靠下巴認出來，指出「左二」是鄭文燦，也有人說「肯定就是右二」「右2，我認嘴形（型）」。

不過大部分網友直呼根本猜不到，「上面那五位沒一個跟下面像的」「歲月是把⋯⋯呃，沒事，我說市長您很棒，辛苦了！」「應該是拍照那位」「size差太多了吧！歲月果然是把殺豬刀呀」「市長看起來是有回家給阿媽餵養過吼」。

(中時新聞網)