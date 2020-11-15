行政院發言人丁怡銘12日大動作召開記者會，拿出網軍圖卡指控台北市牛肉麵節冠軍店家皇家傳承牛肉麵使用萊牛，最後證實為烏龍控訴，重創政院聲譽，也遭網友公幹；眼看火滅不了，院長蘇貞昌13日親自帶著丁怡銘登門消費，向店家致歉。

儘管「牛肉麵之亂」的爭議暫時告一段落，但是「行政院利用公家資源製作文宣攻擊在野黨」的問題卻仍未解決，對此，國民黨下周一排定專案報告，要求丁怡銘與會說明，並要求他「不准請假」，要丁怡銘出來面對。

對於國民黨要求列席報告，恐怕會將「牛肉麵之亂」的戰場再度拉長，是否出席成為關鍵，丁怡銘也指出他將審慎思考；但儘管如此，國民黨已經傳出收到丁怡銘要求請假的回函，但立委鄭天財直接指出，他們不會准假！

對此，丁怡銘表示，立院此次來函較趕，需等待這兩天周末行程結束後再考量是否與會列席。而過去政院發言人並無在審查預算外赴立院列席的慣例，「若是開了先例將後患無窮」，但政院相關人士表示，若召委的立場堅定，將會考慮以何種形式來回應專案報告。

(中時新聞網)