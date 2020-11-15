台北市內湖高工校長林振雄，去年8月遭校內老師爆料以20萬公款買漂流木作為教具，遭降級為教師，今年9月校長因無侵占意圖，獲不起訴，而北市教育局卻未經遴選程序，將林復職，11月13日重新上任，遭校內老師踢爆，認為教育局有包庇嫌疑，校內老師也擔心校長會秋後算帳。對此，林振雄表示，絕不會有秋後算帳的情形。

地檢署針對林振雄購買漂流木作為教具採不起訴處分，教育局也在13日將林復職，但卻引發校內家長及同仁不滿，認為教育局未走遴選程序，讓校內老師和家長無法接受，認為如學校開出校長缺並遴選，林透過遴選上任，沒有話說，但教育局違反校長任用規定，質疑有包庇的情形。

北市教育局副局長陳素慧指出，林振雄涉案被司法調查，不足以為學校領導者表率，當時才會調整職務降級，但林獲不起訴後，不能剝奪林當校長的權利，才會將他復職，任期到2022年7月，才會重新遴選校長。

林振雄說，地檢署針對案情不起訴，教育局才會讓他復職，而針對同仁擔心林會秋後算帳，林振雄指出，感謝同仁提醒，讓他未來做事會更謹慎，因同仁不了解才會有誤會，絕對不會秋後算帳，未來以學生學習為目標最重要。

(中時 )