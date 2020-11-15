8天30例確診！新增2境外移入 指揮中心14：00最新說明 10:242020/11/15 中時新聞網 尉遲佩玉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖/中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（11/15）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明《新增2名境外移入個案》等相關疫情。 我國自11月8日起至今，連續8天已出現30例確診個案，指揮中心今宣布，我國再增2例境外移入，目前台灣累計確診人數達602例。 (中時新聞網) #境外移入 #指揮中心 #確診 #新冠肺炎 #莊人祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台新冠確診達600例！今境外移入＋3 指揮中心14：00說明 10:062020/11/14 生活 音樂節DJ居檢群聚 莊人祥：4人各罰1萬元 14:562020/11/14 生活 東洋再槓指揮中心 哪來保密協定 04:102020/11/15 生活新聞 獨家》隔1天才說載到確診客 染疫台女搭高鐵車次曝光 20:512020/11/14 生活 外包裝藏病毒 陸禁上百外企進口 04:102020/11/15 生活新聞 日本新冠肺炎個案出現腦傷害 莊人祥：台灣目前沒看到 15:062020/11/14 生活 嘉義縣政府 後疫新生活 04:102020/11/15 《旺來報》 寶雅今獨家開賣「MIT許願口罩」 首批到貨10萬盒 15:302020/11/14 生活 食藥署籲冷凍食品進口後 次氯酸水先消毒 04:102020/11/15 生活新聞 台女在車廂上才知確診 高鐵公司回應了 15:212020/11/14 生活 生活熱門新聞 台女在車廂上才知確診 高鐵公司回應了 - 生活 國中同學發喜帖！新娘問「1件事」惹怒人 網勸：不用去了 - 生活 丁怡銘陳吉仲有一個「共通點」 宅神：難怪對賣牛肉的都不留情 - 生活 全聯驚現「清朝進貢水果」 老饕曝口感超驚艷 - 生活 他開心買iPhone12新機 洗完澡秒臉垮：還是乖乖用舊機 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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