中央流行疫情指揮中心為因應「新冠肺炎疫情」，今（11/15）日14:00召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明《新增2名境外移入個案》等相關疫情。

我國自11月8日起至今，連續8天已出現30例確診個案，指揮中心今宣布，我國再增2例境外移入，目前台灣累計確診人數達602例。

(中時新聞網)