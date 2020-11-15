行政院發言人丁怡銘烏龍指控「皇家傳承」牛肉麵使用含萊克多巴胺美牛，雖然行政院長蘇貞昌親自道歉，但已造成業者極大困擾，業者昨天深夜在臉書以【孩子們～我們一起吃碗麵】為題發文，吐露想回歸平淡的家庭生活。有網友留言幫業者加油，也有人建議業者一定要提告。

全文為：

又是一個忙到夜深的日子。

突如其來的騷動，這幾天除了睡覺，全都在外奔波。

平常三餐都是由我掌廚，陪伴孩子全家一起用餐是我們努力維持的習慣。

這幾日的缺席，孩子問媽媽：「爸爸呢？怎麼沒一起吃飯？」

太太回答他們：「爸爸正在努力讓大家看見他的努力跟堅持。」

坐在桌前回想過去這五十幾個小時，就像做了場夢。

網路上各方的建議指教，客人來店裡支持打氣，網友用訂單幫我下架牛肉麵，敝人衷心感謝。

各種紛紛擾擾，我問自己： 還有甚麼地方，可以做得更好？「他們今天吃甚麼？」自我檢討的同時，太太從孩子房間走了出來，我問他。

「冰箱裡的牛肉麵啊!」她給我一個＂為什麼需要問＂的表情。 對啊！

我愛我的孩子們。

再辛苦，我都一定確保他們吃的『安全跟健康』。

這碗麵，不就已經說明了我的堅持嗎？

我笑了，在緊繃了兩天兩夜之后。

我需要的，不是站在紛擾裡。而是回家，陪他們吃一碗，現煮的麵：)

(中時 )