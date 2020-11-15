儘管「忍者龜」韋斯布魯克離開火箭的聲浪比起「大鬍子」哈登高上許多，仍有球隊想搶哈登了嗎？根據《SI》記者艾斯納薩瑞15日報導，籃網正跟火箭談判交易哈登的可能性，更拿出丁維迪、利佛特、普林斯與賈瑞特艾倫等人當籌碼。

先前《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，韋斯布魯克已跟火箭高層提出交易申請，沒打算繼續留在火箭跟哈登繼續聯手，哈登雖跟韋斯布魯克一樣為了火箭未來感到相當擔憂，卻計畫下季續留火箭，同時做好隨時走人的心理準備。

如今傳出籃網已跟火箭展開交易哈登的初步協商，更一口氣拿出4名上季主力當作籌碼，仍必須等到21日自由球員市場開放過後，才有可能正式談判哈登交易的可能性，不過外界更加擔憂的是，哈登、杜蘭特與厄文的三巨頭能否奏效。

畢竟哈登已在火箭當了8年老大，到了籃網跟昔日雷霆隊友杜蘭特相聚，很有可能落居副手角色，這恐怕不是哈登所樂見的，加上厄文動不動就不爽球隊內部氣氛的詭異個性，這個全新三巨頭恐怕光是內訌都來不及了，更別提爭冠可能性。

(中時 )