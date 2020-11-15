孫大千嗆陳明文：有時間滅黨徽 何不說清楚高鐵300萬？ 10:402020/11/15 中時 黃福其 、 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫大千臉書發文。(孫大千提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 要國民黨改黨徽 陳明文出招提案修政黨法,國民黨前立委孫大千在臉書發文指出，如果陳明文有這麼多美國時間來消滅國民黨的黨徽，為什麼不能夠認真坦白的把高鐵上300萬現金的故事說清楚，講明白呢？ 孫大千說，首先，如果看國旗國徽這麼不順眼，民進黨為什麼不敢在立法院的仗著絕對多數來進行修改呢？ 其次，真的有人愚蠢到認為，只要把國民黨的黨徽消滅了，就可以切斷中國國民黨和中華民國的關係嗎？ 孫大千也反問，民進黨黨徽中的台灣圖案，難道就不會侵犯到現在的國家識別，造成黨國不分的狀況嗎？ (中時 ) #黨徽 #國民黨 #孫大千 #陳明文 #民進黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不只黨產 民進黨逼改黨徽對國民黨趕盡殺絕 虎哥轟：搶匪！ 07:432020/11/15 政治 號稱超前部署 消毒對策何必猶豫 04:102020/11/15 生活新聞 陸造車新勢力 股價反轉狂瀉 04:102020/11/15 全球財經 綠營擬修法迫國民黨改黨徽 黃敏惠批 ：執政不力 模糊焦點 17:102020/11/14 政治 蔡正元酸林全 東洋案被陳時中耍 04:102020/11/15 生活新聞 扎根飲食教育 自己的菜自己種 04:102020/11/15 地方新聞 疫苗來了 恐怖飆股跌落神壇？散戶小心這2檔 00:032020/11/15 財經 蘇內閣護豬打牛三部曲 04:102020/11/15 時論廣場 國民黨黨徽1895年就出現 不敢改國徽 綠提案逼國民黨改黨徽 04:102020/11/14 政治要聞 犯錯只想狡辯 他怒轟：蘇貞昌包庇丁怡銘也該一起下台 07:502020/11/15 政治 政治熱門新聞 關懷不變 韓團隊齊聚高雄 網友感動：愛我們的人攏底家 - 政治 川普將認敗選美國人全驚醒！林濁水爆：台灣來不及了 - 政治 陳揮文突襲問丁怡銘應該下台嗎 高嘉瑜停頓一下這樣回 - 政治 蘇貞昌「酷吏變暖男」王世堅爆粗口轟8字：給我下台 - 政治 黃捷穿「貼身露鎖骨上衣配長裙」打棒球被罵翻 主辦方道歉了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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