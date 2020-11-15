要國民黨改黨徽 陳明文出招提案修政黨法,國民黨前立委孫大千在臉書發文指出，如果陳明文有這麼多美國時間來消滅國民黨的黨徽，為什麼不能夠認真坦白的把高鐵上300萬現金的故事說清楚，講明白呢？

孫大千說，首先，如果看國旗國徽這麼不順眼，民進黨為什麼不敢在立法院的仗著絕對多數來進行修改呢？

其次，真的有人愚蠢到認為，只要把國民黨的黨徽消滅了，就可以切斷中國國民黨和中華民國的關係嗎？

孫大千也反問，民進黨黨徽中的台灣圖案，難道就不會侵犯到現在的國家識別，造成黨國不分的狀況嗎？

(中時 )