中式婚禮中有許多傳統禮俗，雖然新人照著做卻常常不知道背後真正用意是什麼，近日有網友詢問，多年後還是不解，為何當初結婚時，婆家要求在男方眾親戚友前「跪拜公婆」，引起網友熱烈討論。

原PO在臉書《爆怨2公社》發文表示，想到她當年出嫁，在拜別父母儀式時，爸媽捨不得女兒，她連跪都還沒跪就被爸媽扶起來；但嫁進婆家時卻被要求，要在男方眾多親戚朋友前跪拜公婆，原PO說「真的不知道跪公婆的理由是什麼，是炫耀？還是感謝？」

原PO指出，雖然後來娘家拒絕男方提出的「跪公婆」儀式，但至今仍讓她好奇，因此想詢問大家「有人聽過嗎？」有網友回應「根本沒聽過」、「我第一次聽到欸」、「幹嘛跪？這種習俗可以免了吧」、「跪拜是拜別自己的父母養育之恩，那跪拜公婆....不是不太好嗎」、「是在觸霉頭嗎」。

有內行網友解釋，「跪公婆」有點類似「二拜高堂」的意思，意即嫁進去後請公婆好好善待媳婦：此外「拜別父母」表示女兒感念父母養育之恩，女婿感恩岳父、岳母的教導；其他網友看到後則表示：「長知識了！」

(中時新聞網)