民進黨立委陳明文、王美惠等人，擬以國徽與國民黨黨徽相似為由，修訂《政黨法》，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相近，此舉引來國民黨痛批，「不只搶黨產，還要搶黨徽」。對此，前立委孫大千表示，陳明文有時間來消滅國民黨的黨徽，為什麼不能把高鐵上300萬元現金的故事說清楚？

陳明文等17人主張中華民國國徽與國民黨黨徽相似為由，為避免混淆，擬修訂《政黨法》第14條，新增政黨標章不得與國旗國徽相同或相似，違者若限期未補正或補正仍不符規定，將不予備案，此案將於下周送進立院程序委員會。

國民黨質疑民進黨管不好內政，只能掀起意識形態戰場，要求修法禁止國民黨使用黨徽，是意圖顛倒歷史存續順序，此舉不僅顛倒是非，更缺乏民主素養。

孫大千在臉書酸陳明文，有這麼多美國時間來消滅國民黨的黨徽，為什麼不能夠認真坦白，把高鐵上300萬現金的故事說清楚，講明白呢？如果看國旗國徽這麼不順眼，民進黨為什麼不敢在立法院的仗著絕對多數來進行修改呢？

孫大千提出質疑，真的有人愚蠢到認為，只要把國民黨的黨徽消滅了，就可以切斷國民黨和中華民國的關係嗎？民進黨黨徽中的台灣圖案，難道就不會侵犯到現在的國家識別，造成黨國不分的狀況嗎？

(中時新聞網)