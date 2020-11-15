小英之友會今於大佳河濱公園舉行一年一度的「慢速壘球錦標賽」，蔡英文總統今天身著小英之友會紫色一號球衣，親自到場開球。蔡總統也談到近期疫情、經濟國際局勢變化，他引用知名投手王建民名言，「我一球一球投。」

今年受疫情影響，無論在經濟、政治上，都對國際關係產生變化，東協國家與中日韓紐澳今天也將簽署RCEP，成為涵蓋世界三分之一人口的「超級自貿區」，但台灣卻無緣加入，疫情與經濟上台灣都面臨嚴峻考驗。

蔡英文總統替慢壘賽開球。（周毓翔攝）

蔡英文總統15日出席「小英盃慢速壘球錦標賽開幕典禮」，為賽事擔任開球嘉賓，她在致詞時引用王建民與陳金鋒的名言，指台灣面對各種的挑戰，就是要像他們說過「一球一球的投」、「球來就打」的精神，不管是疫情、經濟還是國際局勢的變化，只要我們沉著冷靜、保持信心，我們就可以發揮最好的實力。（鄧博仁攝）

蔡總統今天致詞時表示，今年是充滿挑戰的一年，因為防疫的成功，所以小英盃慢壘賽還能繼續舉辦，這樣的機會需要珍惜。她說，這跟棒球一樣，不是一兩位球員的功勞，是包括球員、教練甚至場邊啦啦隊都一起發揮團隊精神才能達成，每個人都認真防疫才有今天的比賽。

蔡英文也引用球星王建民名言，「一球一球投」、陳金鋒名言，「球來就打」，台灣現在面對各種挑戰也是這樣，不管疫情、經濟、國際局勢變化，保持沉著冷靜的信心，「一球一球投」，就能發揮最好的實力。

小英之友會壘球錦標賽總會長，國策顧問陳茂仁表示，這項比賽已經連續舉辦八年，一開始有166隊參加，現在已經增加到250隊，報名也幾乎是秒殺，相信將來還會越來越多隊伍參加，感謝蔡總統總是以行動支持。

蔡總統今天身著紫色一號球衣上場開球，三球皆未拋中，不過主持人還是相當捧場喊「好球！」最後一球差點拋到打者，打者也彎腰躲過，主持人也興奮大喊，「三振！」

(中時 )