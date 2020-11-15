台灣高鐵公司宣布，將於今日晚間自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，以加強服務旅客週末北上之旅運需求，歡迎多加利用。

高鐵表示，經檢視旅客訂位狀況，將加開15日北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。

(中時 )