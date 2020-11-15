北上有車了！高鐵宣布晚間加開1列車疏運 10:442020/11/15 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵晚間加開北上1列次。（高鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵公司宣布，將於今日晚間自左營站加開1班次北上各站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，以加強服務旅客週末北上之旅運需求，歡迎多加利用。 高鐵表示，經檢視旅客訂位狀況，將加開15日北上8862車次19：10自左營站發車，21：35抵達南港站。 (中時 ) #高鐵 #旅客 #左營 #列車 #加利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公車載嘸人逛大街 內湖更塞車 04:102020/11/15 地方新聞 花10萬買《鬼滅》彌豆子手辦女友全扔掉 他怒分手喊提告網推爆 01:102020/11/15 生活 中捷周一試營運 客服同步上線 04:102020/11/15 地方新聞 舊大樓電梯故障1周 消防隊爬樓梯「運」截肢男送醫 07:142020/11/15 社會 陳其邁自拍PO網美景點 網：終於看到高雄一點希望了 09:072020/11/15 政治 花毯節開幕 10萬人爭睹紅心皇后 04:102020/11/15 地方新聞 後疫情時代 電競PC掀風潮 04:102020/11/15 產業．科技 中美別苗頭 陸主導最佳籌碼 04:102020/11/15 兩岸要聞 《Pokémon GO》11月電擊獸社群日率先起跑 出發抓寶去 07:012020/11/15 科技 朱晏民專欄－美國大選底定 全球股市迎慶祝行情 04:102020/11/15 財經要聞 生活熱門新聞 台女在車廂上才知確診 高鐵公司回應了 - 生活 國中同學發喜帖！新娘問「1件事」惹怒人 網勸：不用去了 - 生活 全聯驚現「清朝進貢水果」 老饕曝口感超驚艷 - 生活 丁怡銘陳吉仲有一個「共通點」 宅神：難怪對賣牛肉的都不留情 - 生活 他開心買iPhone12新機 洗完澡秒臉垮：還是乖乖用舊機 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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