知名貴族醫院中山醫院前院長、麻醉名醫殷長佑，被控找員工充當人頭以「助理費」名義分散稅前所得，藉此逃漏稅。台北地院審酌殷男等人認罪，且已補繳稅款，依違反稅捐稽徵法判殷徒刑1年9月，得易科罰金約63萬元，另充當人員的人事室主任、資訊室主任、員工3人各被判刑4月至11月不等徒刑，均得易科罰金。可上訴。

中山醫院是知名貴族醫院，其中尤以婦產科最著名，包括連勝文的妻子蔡依珊、藝人賈靜雯等人在內，都曾在該醫院生產。

檢方控稱，82歲的殷長佑，2008年卸任院長、改任醫院董事、麻醉科醫院迄今，為了降低所得稅額，於2011年聘用人事室主任、資訊室人員為「私人助理」，院方將殷每月執行所得稅捐扣繳前之所得收入，分別支付2人薪資4萬元，匿報其100年度所得收入38萬4000元，逃漏當年度個人綜合所得稅捐15萬3600元。

殷另於2014年佯稱個人業務需要，擬請資訊室主任為他處理電腦業務為由，簽請院方同意每月支付資訊室主任薪資8萬元，這些薪資最後回到殷男的帳戶內，殷男以此手法逃漏稅。

(中時 )