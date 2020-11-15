結婚是兩個家庭的事，婚後總得去適應對方的家人與不同的生活習慣。一位媳婦上網爆料在家遇上的「特殊巧合」，媳婦透露公公總在她擠奶時闖進房間，甚至屢勸不聽，讓她超級困擾。

一位媳婦12日在臉書專頁《靠北婆婆2.0》匿名投稿，媳婦在內文中寫道「公公在我擠奶的時候，直接闖入房間，請老公幫忙結果還是屢勸不聽，請問我該怎麼辦？」

文發出後，網友紛紛出妙招熱烈回應，「有些長輩看到鎖房門還會生氣欸，會說在家還鎖門是在防誰」、「最佳方式，鎖門，把門鎖上就好。」、「爺爺要來找奶奶了」、「鎖門啊！」、「裝安全鎖」、「搬出去啊」、「他想喝嗎」、「應該是跟婆婆講，比較實際一點，女人家總是愛吃醋，她必定會管好他的老公！」、「做壓克力吊牌，寫『擠奶中，除非是老公，嫌人勿入。』」

也有網友認為責任在老公身上，「老公是植物？還是塑膠？只要老婆覺得不舒服的情況老公不是最該優先想辦法排解嗎？」、「老公的作用在哪」。

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(中時新聞網)