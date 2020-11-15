五股垃圾山中央軸帶第三期工程一改原先破損不堪、塵土飛揚的簡陋道路，共新闢615公尺道路，即日起開放通車。（新北市工務局提供／葉德正新北傳真）

中央軸帶第三期工程利用周邊工廠拆遷後所遺留的廢輪胎、混凝土塊、鐵絲網等，沿路於國有地內設置再生藝術造景。（新北市工務局提供／葉德正新北傳真）

新北市長侯友宜重要政策整治五股垃圾山亂象，自去年11月起針對「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，除了綠美化，也興闢中央軸帶道路，道路第三期已經完工即日起開放啟用，未來將是周邊工廠重要通路，讓翻轉五股垃圾山成真。

新北市新工處表示，中興路以南中央軸帶公有地部分，北起中興路、南至成泰路，共分三階段重新整頓，第一、二期部分已於今年3月及7月陸續完工，開闢一條350公尺的新道路及打造以混凝土管彩繪「躲貓貓」主題作為藝術地景的「五股新冪境」綠化空間。

新工處表示，此次完工的中央軸帶第三期道路全長約615公尺，與第二期的五股新冪境相通，終點則在成泰路一段98巷，全段新闢8米寬道路，除一改原先破損不堪、塵土飛揚的簡陋道路，也沿路於國有地內綠美化，利用周邊工廠拆遷後所遺留的廢輪胎、混凝土塊、鐵絲網等，設置百寶箱混凝土彩繪、繽紛輪胎地景與寶特瓶造型牆等再生藝術造景，妝點道路綠帶空間。

新工處指出，中央軸帶道路是未來周邊工廠的重要通路，本次工程一併完善了自來水、電力、電信、監視器等管線等基本設施，替工廠合法納管打下基礎。此外，未來更將於中央軸帶旁設置面積約2958平方公尺的資源循環中心，以環保、再生等願景，提升五股居民更好的生活機能。

工務局表示，中央軸帶道路的開闢及綠美化共整建了近1萬坪國有土地，無論是道路的新建、管線的建置、公共環境綠美化與日後資源循環中心的進駐，都讓五股垃圾山的整治持續滾動與推進，市府未來也將持續推動產業納管、環境整建等規畫，實現翻轉五股垃圾山的願景藍圖。

(中時 )