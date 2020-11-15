行政院發言人丁怡銘12日召開記者會，竟用網軍圖卡指控台北市牛肉麵節冠軍店家使用萊牛，最後證實為烏龍控訴，不僅重創政院聲譽，更造成綠營政治危機，最後是院長蘇貞昌出面才止住一場風波。對此，台北市議員苗博雅感嘆，綠粉對民進黨不能批和不能罵的態度，正是今天民進黨莫名搞出低級錯誤，讓國民黨撿到槍的原因。

對於行政院的牛肉麵之亂，苗博雅在臉書發文表示，錯就要認錯，道歉要讓人民感受到誠意。不是道歉就可以止血，而是人民接受你的道歉才會止血。不止血，流失的不是你的黨的支持度，而是人民對本土政權的信任度。順風球打久了，可能會忘了逆風的艱辛。更可怕的是，生於憂患、死於安樂，沒發現局勢已經不是順風了。

苗博雅更表示，關於萊豬議題，自身在能力範圍之內，已經盡全力，針對人民的疑慮，做最有誠意的說明論述。自己不是為了個人，也不是為了執政黨，而是為了台灣的國家利益。

不過，這段時間，苗博雅坦言，很明確感受到目前有幾個嚴重問題：1.關於萊牛、萊豬的錯誤數據、或真實數據的錯誤解讀不斷流傳。2.許多基本事實資訊，民眾都不清楚。3.有不少陰謀論、恐慌的論述。這三點，很有政治風暴醞釀中的既視感。

苗博雅感嘆，政府在武漢肺炎防疫，展現了絕佳的社會溝通力。但在萊豬議題上，又回到了自負、被動、越講越複雜、越講越開花的狀態。是什麼原因造成這個落差？要怎麼做好政府該做的社會溝通？這兩個問題，執政團隊必須認真找答案。

「未來一年內，內政議題肯定會變成人民聚焦的重點。社會溝通不佳，迎來的不是民進黨的失敗，而是本土政權的重挫」。苗博雅強調，自己講這些話，一定會被重度民進黨粉罵。但必須坦白說，這種「民進黨不能批、民進黨不能罵，批評一定是加蔥，非民進黨其心必異」的態度，正是今天莫名搞出低級錯誤讓國民黨撿到槍的原因。

苗博雅更表示，民進黨議員都有指出現在問題點所在：如台北市民進黨議員王世堅就指出，「萊豬的議題討論已經被妖魔化。其中一半是國民黨枵飽吵（iau-pá-tshá）；但另外一半，政府也有責任。政府的責任在於，沒有足夠清楚的說明，消除人民的疑慮」。另一位綠營議員梁文傑議員日前也表示，「萊克多巴胺的妖魔化，有一部分原因是2012年民進黨對馬政府的抗爭所造成的印象」。

苗博雅認為，這兩位議員的說法，某種程度上也顯示，就算是民進黨籍的民代，也感受到潛藏的危機。老話一句：我們做政治，不是為了個人利益，不是為了政黨利益，而是為了台灣的未來。自己能做的有限，義勇軍能做的有限。如果執政團隊繼續沉醉在年初的大勝氛圍，如果以為選舉時的激化對立語言、貼標籤可以解決一切社會爭議，局勢會相當危險。

苗博雅語重心長表示，粉絲的過度溺愛，以及凡事都是別人錯的態度，讓曾經鋒芒不可一世的台北市長柯文哲走到現在進退兩難的困局。這是現在全面執政的民進黨應該引以為戒的案例。與美國的經貿協議不是今天下單、明天就到。馬政府開放萊牛也沒有立刻換到什麼。開放萊豬進口，也不可能立竿見影。

苗博雅呼籲，擺在眼前的問題是，萊牛、萊豬的管理有難度。馬政府開放萊牛後，也有殘留超標、不實標示的問題。萊豬勢必也會有類似問題。照現在的趨勢，如果萊豬繼續說不清楚，有可能成為本土政權的第一個內政破口。亡羊補牢，時猶未晚。執政團隊必須趕緊找回社會溝通力，化解一場可能的政治風暴，這才是對台灣負責的態度。

(中時新聞網)