眼見下個球季季前訓練營12月2日就要展開，聯盟卻到現在都還沒解除交易限制，根據《Yahoo Sports》記者凱斯史密斯爆料，目前球員、球隊高層與經紀人都感到相當不滿，所以轉而進行私下招募球員動作頻繁，完全無視聯盟相關禁令。

凱斯史密斯表示，原本各方預估聯盟昨天(14日)會公開所有交易細節，更讓各隊可以展開招募，沒想到聯盟仍然保持沉默，似乎打算等到21日自由球員市場開放以後再說，徹底忘記今年受到新冠疫情影響嚴重，各隊補強動作早已延遲。

今年從上季總冠軍賽打完，到新球季開幕日，只有創歷史新低的71天紀錄，加上勞資協議遲遲到最近才完成，各隊想要交易補強的腳步已經慢了1個月以上時間，可是聯盟選擇一拖再拖，根本不管各隊都快沒有時間討論交易的迫切心情。

根據凱斯史密斯收到線報，目前不少球隊早已偷偷進行違規招募或私下接觸動作，才會造成最近傳出不少球員跳槽或交易的謠言，其中一部分或許是媒體捕風捉影，一部分卻是球員與球隊故意亂放風聲，也讓當前聯盟內部形成一團亂局面。

(中時 )