金山磺港溫泉傳80歲老翁倒臥池中 緊急送醫不治 11:112020/11/15 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市金山區磺港公共浴室區15日傳民眾倒臥池中，送醫不治。（民眾提供／蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金山磺港公共泡湯區傳老翁倒臥水面 送醫不治（民眾提供／蔡雯如翻攝） 訂閱影音： 中時新聞網 金山磺港公共泡湯區15日上午傳老翁倒臥水面，送醫不治，警方圍起封鎖線蒐證。（民眾提供／蔡雯如翻攝） 新北市金山區磺港公共浴室區15日傳民眾倒臥池中，送醫不治。（民眾提供／蔡雯如翻攝） 80歲陳男倒臥在磺港公共浴室，送醫搶救後不治。（翻攝自金山區公所網站） 新北市消防局15日上午9時間接獲報案，有民眾發現陳姓男子倒臥在金山區磺港公共浴室，警消到場後發現陳男已呈OHCA狀態，隨即將陳男送往台大金山醫院救治，但送醫搶救約1小時後仍不治。 消防局指出，年約80歲的陳男與友人15日上午一起到磺港公共浴室泡湯，但陳男卻被友人發現獨自倒臥在泡湯區一動也不動，警消到場後發現池水不深，約只有30公分，加上陳男有心臟病史，推估是天冷溫差大，身體不適而昏厥。 警消將陳男送往台大金山醫院，但經搶救後不治，不過詳細狀況和死因仍檢警調查釐清。 (中時 ) #溫泉 #不治 #老翁 #金山 #公共浴室 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 43歲日本舞台劇男星窪寺昭疑輕生 倒臥家中送醫不治 08:382020/11/14 娛樂 士林9歲男童7樓住家墜樓骨折 雨天花圃軟土救他一命 18:252020/11/13 社會 圍捕通緝犯遭衝撞 基隆20歲實習警顱內出血自責：我沒用 09:292020/11/15 社會 樂極生悲 保警妻嬉鬧誤殺夫被起訴 17:182020/11/12 社會 業務喝茫撞死焊接工 癱軟下跪 04:102020/11/15 地方新聞 淡江大學男學生墜樓卡木棧道 手腳骨折緊急送醫 17:572020/11/14 社會 左鎮台20線離奇車禍 男彎道自撞山壁身亡 14:042020/11/12 社會 業務喝茫醉上路撞死焊接工 愛女哭罵「爸爸沒了」 12:052020/11/14 社會 騎士遭轎車撞飛50米噴血慘死 酒駕男癱軟跪地 08:532020/11/14 社會 員林清潔隊員家中輕生亡 疑債務壓力大 21:392020/11/13 社會 社會熱門新聞 銀行理專10年A客戶3億落網 嫌：買名車、玩期指花光了 - 社會 10年蠶食「驚」吞3億元 台新最貪理專落網真面目曝光 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 媳婦每次「擠奶」公公就硬闖 她崩潰上網求助 - 社會 扯！調查官搞丟6.5公斤安毒1年 調局僅用87字證實 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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