金山磺港公共泡湯區傳老翁倒臥水面 送醫不治（民眾提供／蔡雯如翻攝）

金山磺港公共泡湯區15日上午傳老翁倒臥水面，送醫不治，警方圍起封鎖線蒐證。（民眾提供／蔡雯如翻攝）

新北市金山區磺港公共浴室區15日傳民眾倒臥池中，送醫不治。（民眾提供／蔡雯如翻攝）

80歲陳男倒臥在磺港公共浴室，送醫搶救後不治。（翻攝自金山區公所網站）

新北市消防局15日上午9時間接獲報案，有民眾發現陳姓男子倒臥在金山區磺港公共浴室，警消到場後發現陳男已呈OHCA狀態，隨即將陳男送往台大金山醫院救治，但送醫搶救約1小時後仍不治。

消防局指出，年約80歲的陳男與友人15日上午一起到磺港公共浴室泡湯，但陳男卻被友人發現獨自倒臥在泡湯區一動也不動，警消到場後發現池水不深，約只有30公分，加上陳男有心臟病史，推估是天冷溫差大，身體不適而昏厥。

警消將陳男送往台大金山醫院，但經搶救後不治，不過詳細狀況和死因仍檢警調查釐清。

(中時 )