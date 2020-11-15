前男子團體「咻比嘟嘩」成員小鐘(鐘昀呈)，團體解散後轉戰綜藝圈，以幽默獨特的風格受到廣大粉絲歡迎，是綜藝節目熟面孔，而向來節儉的他，最近上節目卻提倡「真的要及時行樂」，透露曾經出外景差點客死異鄉，也曝光了因此安排好後事、選了遺照，甚至親筆寫了遺書，眾人聽完內容鼻酸不已。

小鐘作客《小明星大跟班》，回憶某次到紐西蘭出外景，被安排體驗噴射旋轉快艇，可能因為有媒體在拍攝，原本說好轉10圈，業者後來竟將旋轉次數轉到50次，轉到後來小鐘四肢失去知覺，一度認為自己可能會客死他鄉，眼前跑起了人生走馬燈，心想人生還有很多遺憾。

小鐘曝光已選好的遺照，還在想著要給大家開心的感覺。(翻攝自YouTube)

至於遺憾是什麼，小鐘說是沒結婚生子，但其實他如今已看淡生死，走了沒後代「捧斗」也沒差了，倒是思考了很多後事的安排，現場公開自己選的遺照，表示畢竟是諧星，所以選用一張他在燦笑的照片，說遺照就是要用這種能帶給人家好心情的，而如果不幸過世，他有2個心願，一個是不想多添麻煩，希望家人運用他的壽險幫他簡單辦喪禮就好，二是希望姊姊幫忙處理，將他的剩餘積蓄拿來孝順父母，被主持人吳宗憲大讚這樣的安排非常無私有大愛。

小鐘透露，其實有親筆寫好了遺書，在節目現場也公開念給大家聽，他表示天下無不散宴席，而自己的人生已到站，最感謝的是家人給的「避風港」，尤其是爸爸，每回見面都跟他分享鄰居、友人總說「你兒子很紅喔」，讓小鐘覺得最欣慰的，是「我可以成為你的驕傲」，還說小時候爸爸很開明，竟然帶他去看牛肉場，也會從中壢開車到台北，陪他買樂器，「謝謝你幫我打造了一個人生的舞台」，而如今人生落幕，小鐘希望大家來看他，都帶著微笑，「因為真的哭泣的人，就是不懂我的朋友，你們把我想像我去旅遊了(就好)，我在等你們」，一番真情告白，讓現場來賓不禁紅了眼眶。

小鐘瀕死經驗差點客死他鄉？遺囑叮嚀資產全留給家人！

(中時新聞網)