基隆市29號橋下休閒運動廣場周邊道路時常遭堆放雜物。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

環保局到場將雜物清除。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市29號橋下休閒運動廣場周邊道路時常遭堆放雜物，環保局不斷清理仍一再被棄置電器、棉被等物品，警方會同環保局清除路霸，當場依道路交通管理處罰條例舉發違規。

當地里長陳世豐表示，有一名男子時常出沒在天橋下，只要是他在的範圍四周，不用幾天就會到處堆滿雜物，其中包含汽車、腳踏車、電器、棉被等雜物，曾請環保局清理，但沒多久又會再出現，是社區的頭痛人物。

基隆市警第一分局指出，為淨化光一路休閒運動廣場周邊道路環境，維護用路人權益及行車安全，針對占用道路及陳列廣告、雜物等，影響社區景觀及道路安全行為，依規定舉發違規，清除各類占用物品及雜物，確保人車安全。

第一分局呼籲，未經許可在道路設置石碑、廣告牌、綵坊或其他類似物，將依道路交通管理處罰條例，處1200元以上、2400百元以下罰鍰；經勸導行為人不即時清除或行為人不在場，視同廢棄物，依廢棄物法令清除。

(中時 )