首次參加美國名人賽的台灣好手潘政琮，在第三回合吞下2個柏忌，且未進帳任何博蒂，以74桿完成第三回合，三天下來總計低於標準桿6桿的210桿，暫時並列第15。

潘政琮第二回合表現相當出色，不但抓下個人生涯在美國名人賽第一隻老鷹，也繳出18洞66桿佳績，讓他前進到上位圈，可惜第三回合未能延續第二天的手感，前九洞保住平標準桿，在第14、18洞吞下柏忌，以藍字成績結束這回合。

潘政琮認為自己第三回合開球狀況較多，推桿也還不錯，無奈球運差一點，有好幾洞都滾過洞口，第四回合會照著自己想法繼續奮戰，爭取更好的名次。

現任世界球王強森在2020年美國公開賽有望奪冠。（美聯社）

去年在美國名人賽屈居亞軍的現任世界球王、美國好手強森（Dustin Johnson），第三回合拚出65桿，全場零柏忌還抓下1隻老鷹、5隻博蒂，打出符合球王身份的水準，以總計低於16桿的200桿暫居龍頭，領先並列第二的韓國選手任成宰、墨西哥選手安瑟（Abraham Ancer）4桿。

美國名將「老虎」伍茲（Tiger Woods）第三回合72桿平標準桿，三天累積211桿比小潘多1桿，暫並列第20，落後領先者強森多達11桿，可以說是已經退出角逐冠軍的行列。

(中時 )