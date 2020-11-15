台中市議會都發建設水利委員會委員，考察大安區「城鎮之心工程計畫」核定補助的海墘社區，及龜殼生態公園工區。台中市政府都市發展局說，大安區公所提案獲中央補助高達600萬元，以「人、地、產」為營造目標；包含海墘社區防砂牆景觀改善、龜殼生態公園老舊設施改善，以及南埔橋下居民休憩空間改善等，營造出大安區無敵海景。

都發局長黃文彬表示，面對人口過度集中於大都市導致城鄉發展失衡，都發局積極配合行政院「地方創生計畫」，並結合「城鎮之心工程計畫」，已協助台中市6處偏鄉，共爭取中央城鎮之心計畫補助3440萬元。

台中市議會都發建設水利委員會委員，考察大安區「城鎮之心工程計畫」。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

黃文彬指出，市府辦理城鄉風貌計畫已達20餘年，未來將持續結合生態、歷史文化及永續發展等潮流，協助鄉鎮改善空間環境，支援在地創生產業的加值發展，打造具在地特色的魅力城鎮。

考察活動中，委員相當讚嘆大安豐富的自然生態、農漁產業及海港聚落人文特色，更驚豔海墘防砂墻人文景觀、龜殼生態公園的美麗夕陽餘暉，以及紅樹林無敵海景落日。

市議員黃馨慧說，藉由「城鎮之心」計畫，希望從鄉鎮社區創生環境、空間活化為出發點，融入在地特色與觀光亮點，形塑地方創生產業策略；期待明年有更多「城鎮之心」計畫在台中發光發熱，讓台中環境改造更上層樓。

(中時 )