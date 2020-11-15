台大5日內接連發生學生輕生，校方緊急成立專案小組，並重新檢查高樓層安全，另外台大社會系18名教師也緊急貼出「互助文」幫學生打氣，並開放學生心理諮詢，不料，焦糖哥陳嘉行卻在PO文下方幫自家餐廳打廣告，遭網友怒後，緊急刪除留言，並關臉書避風頭。他所經營的餐廳一處留言中，有網友問及「想追蹤老闆臉書怎麼都找不到了，是不是刪了啊？」對此餐廳也以4字做回應。

台大社會系於14日晚間在《台大社會》臉書發起互助團，並向學生呼籲，有困難可以來找他們聊天，還會有老師常駐在特定教室，同學有需求就能直接進門聊，不論任何話題，文末更寫「作為你們的老師，我們挺你，也很想跟你一起成長。我們看到同學寫了一句話，十分有感，這裡匿名引用：『大家一起的話，或許就可以比較勇敢了。』真的，讓我們一起努力、彼此陪伴。」

貼文曝光後，令不少學生看了直呼暖心，甚至是許多社會人士看了也表示「社會系很溫暖，大家辛苦了。Hug」、「我不是台大生，只希望這樣的暖心可以發散出去，加油，祝台大師生都能早日走出傷痛」等。不料，焦糖哥哥陳嘉行卻留言「如果同學不嫌棄可以來我餐廳吃飯，牛肉豬肉都是檢驗合格的，也有素食。也能找我聊天，希望大家都平安。（打擾了）」。

焦糖哥哥在該貼文下留言，慘遭網友砲轟「消費台大」，引起不滿。（圖／翻攝自臉書）

網友紛紛嘲諷焦糖哥，焦糖哥也因排山倒海的批評，火速刪除留言、關閉粉專。（圖／翻攝自臉書）

焦糖哥的行為被不少網友認為消費台大，甚至是藉機做宣傳，不少人看了怒罵「焦糖，出來啊」、「1450的哥哥怎不見了，這樣還能打廣告」、「來看熱鬧的，結果好像刪文了QQ」、「我來朝聖燒焦哥」、「剛剛道歉完就在四處蹭打廣告，有夠厲害」。

有一名網友於焦糖哥經營餐廳的臉書粉專留言，小編也親自曝下一步。（圖／翻攝自臉書）

焦糖哥哥見排山倒海的批評後，雖急忙刪除留言，但仍遭網友截圖轉發，甚至連個人粉專也一併關閉，其中一名網友於焦糖哥經營的餐廳粉專下留言問及「想追蹤老闆臉書怎麼都找不到了，是不是刪了啊？」而粉專小編也以4字回應「會再開放」。據悉，中山大學社會研究所特別設立「焦糖條款」，也就是臉書追蹤人次達10萬人以上，便具有社會影響力，便有資格就讀此系所，因此這也讓網友歪樓「這樣還符合當初入學的條件嗎？」如今關閉臉書，似乎要沉寂好一陣子了。

(中時新聞網)