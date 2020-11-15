行政院發言人丁怡銘誣指牛肉麵店家使用「萊牛」，北市議員王欣儀15日指出，牛肉麵之亂對北市府聲譽、官箴及店家商譽形象傷害甚鉅，甚至波及多家牛肉麵店家生意，她要求市府對行政院長蘇貞昌及丁怡銘提起妨害名譽及公然侮辱公署罪。北市府發言人陳智菡對此回應，市府已了解訴求，相關法令仍要討論。

丁怡銘日前在行政院會後記者會上，不實指控散布台北市辦的牛肉麵節，冠軍店家使用含有萊克多巴胺牛肉，並放上北市副市長黃珊珊頒獎照片。

王欣儀指出，即便行政院已將院會記者會影片下架，但假新聞記者會的影片、畫面、內容皆早已透過媒體散播出去，並仍可持續閱覽流傳、誤導民眾。

她認為，已對台北市政府、黃珊珊及牛肉麵節主辦單位商業處的官箴信譽與名譽造成嚴重侵害，平白蒙羞。

王欣儀強調，丁怡銘不是以個人名義召開記者會，或在臉書、接受採訪等以個人身分爆料散布假新聞，而是在行政院內，代表行政院召開會後記者會。記者會內容及背板製作是在經過長官認可同意下才得以代為發布，北市府身為行政體系應非常清楚程序。

她說，為遏止中央政府運用國家機器濫殺誣陷、捍衛北市府名譽及官箴、導正社會風氣，市府應立即對丁怡銘、蘇貞昌提出妨害名譽、公然侮辱公署告訴。

另外，王欣儀表示，經向台北市警察局了解，此案已有多名民眾依社會秩序維護法告發，市警局也已受理，她要求警局應儘速展開偵辦。

對此，陳智菡回應，市府已了解訴求，不希望政治事件浪費太多社會資源，相關法條仍要進一步討論，盼讓店家損害降到最低。

(中時 )