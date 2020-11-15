新竹縣橫山、關西交界處的台3線，13日上午傳出有1輛白色BMW自小客車自撞分隔島，新竹縣警方獲報到場查看，赫然在後座發現一具以棉被包裹的男屍，死者為52歲彭姓男子，初步懷疑是因債務糾紛遭人殺害。警方14日逮捕4名關係人，訊後移送新竹地檢署，檢察官依殺人罪將4名嫌疑人向法院聲請羈押，今（15日）新竹地方法院裁定羈押禁見。另一名涉嫌重大男子仍在逃，警方全力追緝中。

這起離奇命案發生在橫山鄉近關西鎮交界、浪漫台3線北上66公里處，昨天上午9時許，有民眾報案1輛白色自小客車疑似自撞中央分隔島，左前輪全毀，警方獲報到場，赫見後座有具被棉被包裹的男屍。

警方調查發現，死者為52歲的彭姓男子，是竹東地區知名的涉毒人口，陳屍車輛登記在他名下，被發現時，彭男全身僅有頭、腳裸露在外，橫躺在後座，頭上有10多種不同創傷，臀部也有約6公分刀傷，腳筋還被狠狠砍斷，手段十分凶殘，如同黑道行刑式殺害。

檢警調查，彭男與一名男子有財務糾紛，12日晚間彭男與這名男子在共同友人家巧遇，兩人相約去「喬事情」，共乘彭的BMW汽車離開，未料13日就發現彭陳屍台3線自己的汽車上，全身還被棉被包裹住。

警方鎖定這名男子涉有重嫌，但在逃中，警方正全力追緝。另14日上午抓獲劉姓、彭姓、湯姓及鄭姓4名關係人，4人全數矢口否認涉案，但訊後以殺人罪嫌移送新竹地檢署，檢方認定涉嫌重大，以有串證滅證之虞將4人聲押禁見獲准。

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(中時新聞網)