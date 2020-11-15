美國總統川普的團隊在多個州大打訴訟，力圖翻盤選舉結果，不過13日他的團隊一連遭遇9次挫折，美媒指川普快沒招了，已經請出私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）親自操盤官司。

美媒預測拜登再拿下有16張選舉人票的喬治亞州，拜登目前掌握的選舉人票數來到306票，拉大和川普232票之間的差距。美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去一周來，司法專家持續預估，川普團隊力圖透過司法戰翻盤選舉結果的做法註定要失敗。

尤其13日，川普團隊一連在賓州、亞利桑那州、密西根州遭遇9次挫敗，包括團隊在賓州蒙哥馬利郡（Montgomery County）、費城（Philadelphia）輸掉6場訴訟，他們要求將近9千張不在籍投票失效；在發現不會改變拜登勝選的事實後，川普團隊放棄要求手動清點亞利桑那州所有選票的訴訟；在密西根州，川普團隊也輸掉阻擋底特律官員認證拜登勝選的訴訟；另外，為川普團隊在賓州打官司的律師事務所「莫里斯與亞瑟事務所」（Porter Wright Morris & Arthur）也因為飽受批評，周五宣布解除和川普團隊的委任關係。

針對司法戰一連失利，《紐約時報》（New York Times）13日引述4名消息人士說法報導，川普已經要求私人律師朱利安尼親自負責和選舉結果有關的訴訟戰以及相關對外發言。

報導指出川普想盡各種可能的方法要改變選舉結果，並且試著讓他眼中的「戰士」為他操刀，不過據傳朱利安尼的加入讓團隊及白宮人士相當困擾。川普團隊先前曾請出資深顧問博西（David Bossie）親自操盤司法戰，不過才上任2天，博西上周就傳出感染新冠肺炎，離開團隊決策核心圈。

目前川普團隊仍有幾項訴訟仍在進行，包括他們在威斯康辛州的聯邦地方法院提告，要求好幾個郡延後認證拜登勝選，指出部分不在籍投票不應該計入，不過CNN報導，川普團隊並未在訴訟中提出證據或證人證詞，當地法庭預計17日開庭審理。

另外，川普團隊也在賓州聯邦法院提告，阻撓當地政府認證拜登勝選，法庭預計17日及19日開庭審理。

(中時新聞網)