想港立法會11日取消資格(DQ)4名民主派議員後，15名泛民總辭抗議，立法會將剩餘43名議員，當中41人屬建制派。有香港學者擔心，立法會未來將缺少反對聲音，政策方向被商業導向，包括「明日大嶼」填海工程等極具爭議的項目，也擔心多名直選議員離開後，議會內代表基層市民的聲音會被削弱。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強分析，立法會建制及非建制派之間的比例，將大幅拉開至41比2的懸殊局面，建制派聲音將會主導議會，政策方向恐向一方倒。

陳偉強說，「明日大嶼」填海工程對社會民生未必有好處，甚至只會為庫房帶來無法承擔的負債，在只有數票反對下通過項目，最終仍然要由市民承受結果。

陳偉強表示，多名直選議員離開立法會後，一部分市民的意見無法被帶入議會，立法會代表民意的功能將被削弱，擔心立法會未來會向「商界傾斜」，連立法會都會變得「離地」。

(中時 )