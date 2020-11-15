32歲女星蔡允潔（蔡小潔）擁有姣好臉蛋和F罩杯上圍，被封「魅惑波神」；她近日為節目寬衣解帶，站在頂樓拍時尚寫真，大膽露出渾圓雙球，只不過頂樓有10層高，不少觀眾認為有安全疑慮。

蔡允潔曾爆肥到61公斤，為了不被演藝圈淘汰，怒鏟肉12公斤，重回纖細身材，但豐滿上圍似乎沒消風，她最近錄製節目《小明星大跟班》，挑戰入行7年來最大尺度，只見她爬上10樓高的頂樓，身穿白色純白西裝，外套裡面居然沒穿，直接露出F級的飽滿乳房，只用胸貼遮住胸前點點，而拍攝現場非但沒有淨空，甚至有一批人圍觀，心中害羞指數大增。

當蔡允潔坐在平台上，伸手撩起長髮的瞬間，不小心拉到外套，傲人上圍完全失去遮掩，後製單位趕緊幫上愛心圖案防護，避免播出不雅畫面；但對她來說，最痛苦的是事後撕膠帶，不斷哀嚎：「啊～好痛喔…腫起來了…」讓她嚷嚷寫真女星很難當。

除了成功瘦下來的好身材很吸睛，站在10層樓高的頂樓拍寫真也引起熱議，現場來賓不禁捏把冷汗：「她站超高很危險耶！」就連網友也留言炮轟：「攝影師太瞎，10樓拍的地方太危險了，沒保護措施」、「蔡小潔那樣拍比平常露得少，根本是無良攝影師想看走光才帶她到頂樓風很大的地方拍攝吧，自己要小心點」、「小潔那個攝影師不ok，鏡頭拉這麼遠是拍遊客風景照嗎？而且最後還選了一張癡呆的表情」。

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(中時新聞網)