牛肉麵控還不吃起來！

台灣可說是一個牛肉麵之都，不少外國人想到台灣就會想到了牛肉麵，身為台灣人的你是不是也是呢？

一年一度的臺北國際牛肉麵節又來了，從2005年到現在不知不覺已經十五年，不僅受到台灣人的關注，還成為觀光客都必定收藏的清單之一。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查2020臺北國際牛肉麵節獲獎名單，十大網友熱議的牛肉麵店，你都吃過了嗎？

10 Hiros らぁ麵 Kitchen拉麵店

組別：紅燒組 獎項：季軍

麵品：牛肉麵

地址：新竹市北區長安街76號

Hirosらぁ麵 Kitchen拉麵店首次參賽就為新竹爭光獲得季軍。不要以為只是一般的拉麵店，牛肉麵可是隱藏版的產品呢，限定中午11:30-14:00才吃得到喔～不少人專程前來就想吃吃看日本人做的牛肉麵到底是什麼風味。

有網友讚美：「刀削麵Q彈，牛肉的軟嫩度和麵的口感十分合搭，湯頭不是紅燒也不算清燉，比較像是清湯牛肉拉麵，溫潤並帶有一點胡椒味。整體來說價格、味道和特色都十分到位。」

9 長榮桂冠酒店(台北)

組別：紅燒組 獎項：優選

麵品：蕃茄牛肉麵

地址：台北市中山區松江路63號

今年是長榮桂冠酒店蕃茄牛肉麵首次參賽，長榮選用的肉為牛腱牛肉，加上鮮甜的番茄，讓人忍不住一口接一口。

主廚還表示「我們的牛肉麵，用牛骨跟蔬菜一樣一樣慢慢熬製、燉煮,才有這樣軟嫩鮮甜的好味道~」。現在也提供網路訂購，想一吃究竟的朋友還不下單吃爆！

8 下河幫麻辣牛肉麵

組別：紅燒組 獎項：亞軍

麵品：川燒双紅牛肉麵

地址：新北市板橋區國光路217號

每次到板橋都不知道吃哪家牛肉麵嗎？下河幫麻辣牛肉麵也是不少老饕會推薦的店家之一，這次他們就在紅燒組獲得亞軍。湯頭雖是紅燒但卻不會油膩還保留著濃郁的味道，或許這就是大家喜愛的原因之一。

有網友說：「雖然只是一碗一百多元的牛肉麵 ，但可感受老闆的用心 。牛肉麵料多實在湯頭迷人 ，麵條Q彈糖心蛋好吃，還有冰鎮的綠豆湯 ，CP值超高 ，值得推薦！」

7 十里安手麵

組別：紅燒組 獎項：優選

麵品：紅燒牛肉麵

地址：台北市內湖區瑞光路413號

在台北就有五家分店的十里安手麵，牛肉採用了美國的牛腩肉再用獨門秘方滷製而成，再加上自製的辣油把湯汁鎖在肉中，讓人吃起來入口就感受到濃郁鮮甜的味道，搭配上獨家的手工麵，讓不少人都想去朝聖呢！

還有網友說：「為了牛肉麵而來，還不錯喔可以試試看，牛肉蠻厚實，下次會想試試半筋半肉。」。

6 台北凱達大飯店

組別：清燉組 獎項：季軍

麵品：慢煨清煮牛肉麵

地址：台北市內湖區瑞光路413號

凱達大飯店去年就以爽口番茄牛肉麵獲得牛肉麵節的優選店家，今年又再次以慢煨清煮牛肉麵獲得清燉組的季軍，果然是牛肉麵專業戶啊！

慢煨清煮牛肉麵牛肉選用美國Choice特選牛肉，而湯頭則以蘿蔔、青蔥、生薑熬煮而成，非常清爽，麵條更用上手打寬麵，口感豐富，讓人一試成主顧啊！

5 胡董牛麵所

組別：清燉組 獎項：亞軍

麵品：胡董招牌清燉牛肉麵

地址：新北市新店區中正路542-10號1樓

相信大家都聽到胡同燒肉，但大家又知不知道胡董牛麵所就是來自胡同的新品牌呢？這次他們打入了最本土的牛肉麵市場，今年參選台北國際牛肉麵節更獲得清燉組的亞軍。

店家使用的湯頭非常認真，用使用慢火加入牛腱、牛肋條部位和大量蔬果熬煮12小時，清燉的湯頭並保留著食材的香氣，口感非常順口。

4 阿牛牛肉麵

組別：清燉組 獎項：冠軍

麵品：養生清燉牛肉麵

地址：台東縣池上鄉忠孝路9號

這次清燉組的冠軍來自台東的阿牛牛肉麵，其實已經是牛肉麵節常客，2013年到2014年連續兩年獲得清燉組的冠軍，今天也再次贏得寶座。店家選用了澳洲檢驗合格的牛肉，就是要客人都能吃得放心。

店家還提供牛肉麵冷凍宅配，讓其他縣市喜愛牛肉麵的大家都可以買得到，據說還有人會一次訂購兩箱直接吃個夠啊！

3 大方蘭州麵食館

組別：紅燒組 獎項：優選

麵品：蘭州牛肉拉麵

地址：桃園市桃園區永安路389之2號

大方蘭州麵食館可說是桃園數一數二好吃的牛肉麵店，不只曾被美食節目推薦，還曾榮獲紅燒牛肉麵季軍、清燉牛肉麵亞軍，今年也憑蘭州牛肉拉麵獲得紅燒組的優選。

連網友都稱讚：「牛肉麵堪稱桃園最佳水準，肉塊大又鮮美，口味適中不油膩，刀削麵厚實有勁，排骨麵也是特色，滷味算可口，大推！」

2 牛將軍小吃店

組別：蕃茄組 獎項：冠軍

麵品：原汁蕃茄牛肉麵

地址：台北市內湖區文德路50號

牛將軍小吃店去年就以紅燒牛肉麵獲得季軍，今年再以原汁蕃茄牛肉麵參選番茄組並獲得冠軍，而老闆一直最注重的除了牛毛本色之外就是湯頭，店家選用新鮮的番茄再加上牛大骨去熬煮出牛肉麵的湯頭，讓不少客人吃過都回不去啊！

網友還表示：「番茄牛肉麵味道很清爽，但又不失牛肉湯的甘醇，牛肉很軟嫩但又不會爛，粗的刀削麵麵體Q滑帶勁，2020拔得頭籌果然不是浪得虛名，值得推薦！」

1 皇家傳承牛肉麵

組別：紅燒組 獎項：冠軍

麵品：紅燒川味牛肉麵

地址：新北市板橋區新海路134號

說到最近話題性跟討論度最高的就莫過於這家皇家傳承牛肉麵店了，因為行政院發言人丁怡銘指出店家牛肉麵使用萊克多巴胺美牛，店家也第一時間提出檢驗證明及聲明，此事在網路上亦引起了熱烈的討論。事件爆出後，除了討論度飆高，也引起不少知名人物及鄉民去光顧打卡。

其實皇家傳承牛肉麵在2010年就以清燉牛肉麵獲得冠軍，後來三年都以紅燒川味牛肉麵參賽並榮獲冠軍，也成為不少老饕去板橋必吃清單之一。連網友都說：「牛肉麵無論清燉亦或紅燒其湯清爽、麵滑溜、有嚼勁、不愧冠軍美名。」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年11月15日至2020年11月13日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『「2020臺北市牛肉麵饕味國際大比拚」得獎店家』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)