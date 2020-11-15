女子從關渡橋上墜入河中 警消派船艇救援中 11:322020/11/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消救援中（民眾提供／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關渡橋傳出民眾墜河！有民眾目擊，年約20多歲、穿著黑色衣服的女子，今天上午10時許從關渡橋上墜入河中，民眾嚇得急報案，警消人員獲報後，派船艇前往救援中。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #關渡 #民眾 #船艇 #救援 #女子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 墜4米深大排 女騎士返家遇劫撞休旅車 傷重不治 19:482020/11/14 社會 利比亞重大船難 至少74移民喪生 14:012020/11/13 國際 男捕鰻苗失蹤 海空搜尋花蓮溪口 04:092020/11/13 地方新聞 海水漲潮淹沒退路 嘉義男夜釣坐消波塊待援 09:002020/11/15 社會 女子時光展 盡顯古今才情 04:092020/11/13 藝文副刊 苑裡南山重畫區車禍多 議員籲幫路命名設路牌助救援 18:142020/11/13 寶島 海洋志工遊艇遭縱火 警冒9級浪衝將軍嶼逮幕後藏鏡人 11:502020/11/14 社會 噁男捷運車廂上磨蹭正妹臀部直射上衣 詭辯：是夢遺 13:282020/11/13 社會 高雄英迪格帶你港都遊古玩今 04:102020/11/14 《旺來報》 海邊度假驚覺主人有危險 愛犬跳水神救援鯊魚秒嚇逃 16:082020/11/14 萌寵 社會熱門新聞 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 史上最高！台新銀理專狠A老客戶2.9億 遭拘提偵訊中 - 社會 媳婦每次「擠奶」公公就硬闖 她崩潰上網求助 - 社會 男月入6萬被嫌買不起台北30坪房 女友「大夜班」曝光秒懂 - 社會 女大生肉償房租每月16次 被房東耍著玩跳過週末原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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