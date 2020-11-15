資深女星楊繡惠個性爽朗、談話風格犀利，是各大綜藝節目常見的嘉賓，而楊繡惠近日登節目《小明星大跟班》分享，她有一年健檢被告知大腸癌指數超標，楊繡惠趕緊預約檢查，這時友人介紹她尋民俗途徑問事，未料楊繡惠卻被告知「大腸癌第4期」，所幸楊繡惠就醫檢查後，身體並無大礙。

55歲楊繡惠在節目《小明星大跟班》分享，她在某一年健檢被告知大腸癌指數超標，醫師建議她要盡速檢查，楊繡惠預約大腸鏡檢查後，每天都感到緊張，這時友人就介紹楊繡惠尋民俗途徑問事，未料楊繡惠卻被師姐告知「大腸癌第4期」。

楊繡惠當下眼淚一直滴，她哽咽說：「我就想到我的爸爸媽媽」，楊繡惠不害怕死亡「但我要怎麼開口跟我爸媽說」，楊繡惠還告訴姪子她的銀行密碼、保險箱鑰匙，默默準備自己的後事，而楊繡惠做完大腸鏡檢查後，她心急問姐姐檢查結果，姐姐則告訴楊繡惠：「醫生說妳沒怎樣啊」，才終於讓楊繡惠鬆了一口氣。

楊繡惠樂觀規劃告別式。（圖／取材自我愛小明星大跟班 Youtube）

楊繡惠感性說：「也讓我預習到，我應該到時候不要慌張」，看破人生百態的楊繡惠也公開她為自己選的辣照要做為告別式上的遺照，楊繡惠並強調，自己的葬禮一定要氣派，擺滿鮮花、灑玫瑰花瓣。

【精華】一封信致父母感動全場！楊繡惠樂觀規劃告別式！

(中時新聞網)