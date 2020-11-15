好天氣持續一周！根據氣象局預報顯示，本周起東北風減弱，環境風場轉以偏東風及東南風，東半部高溫27-28度，西半部高溫28-30度，局部地區甚至更高，降雨區域僅基隆北海岸、大台北地區及東半部有零星短暫雨外，全台將維持整整一周的好天氣。

氣象局預報員陳建安表示，這周起將持續一周的好天氣，原因係風場開始以東風為主，後期還有些東南風也會帶來相對溫暖的空氣，另外水氣也減少，各地在太陽加熱下氣溫會上升較快，迎風面的東半部氣溫較低，背風面的西半部溫度較高，高溫可達28-30度，局部地區可達31度左右。

本週天氣部分，今(15)日隨著東北風減弱，北部和昨(14)日相比氣溫回升；東半部高溫約25至27度，西半部高溫約27至29度，上午前各地還有飄雨的機率，下午以後僅剩中南部及東半部地區有零星短暫雨，其他地區恢復多雲。

周一(16)、周二(17)水氣稍增，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其餘地區為多雲到晴。

周三(18)至周六(21)風場為偏東風，但水氣更少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨；高溫持續回升，白天感受溫暖，西半部地區可以來到29-30度，東半部也有27-28度，日夜溫差大。

下周日(22)日起東北風再增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣。

總結來說，本周天氣與上周本相比趨於穩定，冷空氣影響比較限縮在更北方，台灣附近沒有顯著天氣系統，且風場漸轉東風、東南風，溫度有逐步回升的趨勢。

至於第22號中度颱風「梵高」，預計中午前後將登陸越南，對台灣無直接影響。

(中時 )