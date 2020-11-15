針對駐美代表蕭美琴與美國總統當選人拜登外交政策顧問布林肯通話，外交部今天表示，台灣是美國緊密、可靠且重要的夥伴。這是台美關係長期以來，受到美國歷任政府與國會跨黨派強勁支持的根本原因。我政府將在過去奠定的深厚基礎上，穩健推展台美更緊密、廣泛與多元的合作與交流。

駐美代表蕭美琴大使致電美國總統當選人拜登外交政策顧問、前副國務卿布林肯（Antony Blinken），代表我國政府祝賀美國總統當選人拜登（Joe Biden)及副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris)，並表達我國期盼與美國進一步深化雙方在各領域的密切合作夥伴關係。

外交部副發言人崔靜麟表示，美國總統選舉結果大致底定後，外交部及駐美國代表處持續透過各種適當方式，與拜登團隊保持順暢的溝通聯繫與良好互動，也向現任的川普政府傳達我方由衷的感謝，並依既定步調積極推動「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）等多項進行中的台美要案。

他說，台美關係向來密切友好，無論在自由、民主、人權、市場經濟，還是區域或全球事務上，台灣都是美國緊密、可靠且重要的夥伴。這是台美關係長期以來，受到美國歷任政府與國會跨黨派強勁支持的根本原因。我政府將在過去奠定的深厚基礎上，穩健推展台美更緊密、廣泛與多元的合作與交流。

(中時 )