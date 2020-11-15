夜市烤玉米價差頗大，一支從幾十元到破百元的都有，到底差別在哪？引人好奇。有網友透露，日前在夜市看到烤玉米的招牌上寫著大大的「35元」，結帳時老闆竟說180元讓他傻眼，後來仔細一看才發現魔鬼藏在細節裡。

這名網友在網路上透露，看到士林夜市某攤烤玉米上的招牌上寫著大大的「35元」，正覺得價格便宜，所以放心點了一支，沒想到最後卻被老闆收了180元，比他原本預期的多了4倍，讓他傻眼，後來他再仔細看一次招牌才發現，原來35元的下面還有寫「40公克35元」。

PO文被截圖到爆料公社後，引起眾多討論，網友紛紛回應「一支5、60已經覺得很夭壽了，一支180也太嚇人」、「一兩要35元，這玉米是法國空運來台的？」根據夜市老闆標示的40公克35元，相當於一斤要價525元，網友換算後還是覺得頗貴。

有網友分析，玉米要挑選、清洗、炭烤、刷醬，時時刻刻要站在炙熱的爐邊燒烤、翻轉，處理起來並不容易，因此貴在人工和老闆的功夫，建議買之前先問清楚價格以及怎麼計價，以免付錢時無法接受。

中天新聞 LV級玉米1根130元 網驚呼「貴」 老闆10年沒漲

(中時新聞網)