駐美代表蕭美琴今天發推文表示，她已致電拜登的外交政策顧問布林肯，代表台灣政府祝賀拜登及賀錦麗勝選，並表示期待持續深化台美雙方的緊密合作關係。不過，宅神朱學恒卻發現蕭美琴推特下面，到現在還是一堆無法接受拜登當選的辣台派去洗版，宅神譏諷，反正民進黨一定最後又說是中共網軍洗版，「好好好，我知道又是中共BI機器人了，你乖喔」！

朱學恒今在臉書發文表示，我國駐美代表蕭美琴跟民主黨很有可能未來是國務卿的布林肯(AnthonyBlinken)通電話，祝賀拜登當選，是不是好事？是很好的事情啊！跟拜登團隊外交顧問通話，他還讓你公開，表示對台灣友善。

不過，朱學恒觀察到，結果你點去底下看，又是一堆辣台派去洗，這些人過去支持綠營，就是因為之前綠營押錯寶，導致他們開始看極左媒體，結果現在綠營高層轉彎，他們轉不過來，只好繼續洗川普當選，拜登作弊。但執政的綠營怎麼處理？

朱學恒譏諷，都是一貫說我們才沒有押寶，說這些是中共BI機器人，說這些人都是柯韓粉，拜託，人民不是白痴好嗎?都執政了不要再習慣用做圖，用虎爛的來混過危機，面對現實處裡很難嗎?選舉已經結束啦，騙人不會有幫助的~~~你把辣台派帶出來，不能負責把他們帶回去不要到處洗嗎？「好好好，我知道又是中共BI機器人了，你乖喔」！

(中時新聞網)