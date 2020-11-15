美聯打擊王勒馬修(DJ LeMahieu)拒絕洋基1年1890萬美元的合格報價，成為自由球員。同隊的先發投手田中將大也投入自由市場，加上捕手桑契斯(Gary Sanchez)兩周後就要上薪資仲裁庭，成為洋基季外的第一波問題。

田中將大已不復當年「神之子」的英勇，但他忍受7年美東火藥庫的轟炸，仍然每季繳出10勝以上。業界評價他耐操、穩定、又不怕媒體，紐約大都會是很適合他的落腳處，而且新老闆有錢簽下長約。

勒馬修在疫情中仍推掉合格報價，他想要比較長的合約。洋基以節約開支為前提，不先搞定勒馬修，其他方面的補強就動彈不得。如果洋基簽不回勒馬修，他可能落到大都會或紅襪手裡。

《紐約郵報》分析，12月2日就是洋基給桑契斯提出新合約的期限，如果價格夠高就可避免薪資仲裁。桑契斯疫情之前的年薪500萬美元，他已經是第2次仲裁，加薪幅度可以壓低，大概增加到550萬美元。有傳言洋基要賣桑契斯並聽取他隊報價，只是苦無替代人選。

洋基據傳和前紅雀捕手莫里納(Yadier Molina)接觸，但他38歲無法打超過兩年。最強的捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)太貴了，外界估計可能也被大都會簽走。因此最保守的方案還是小幅加薪留著桑契斯。

(中時新聞網)