美濃白玉蘿蔔認股開採囉！高雄市長陳其邁參與認股，經過45天的期待，在園主辛勤照顧下終於喜迎收穫，15日由美濃農會總幹事鍾清輝總幹等人陪同下，一起到田間採收今年第一批的白玉蘿蔔，他也邀請大家到美濃享受田間親子活動，品嘗白玉蘿蔔好滋味。

陳其邁表示，美濃包括毛豆或是白玉蘿蔔都有開放認股，白玉蘿蔔有400股，毛豆有140股，蘿蔔與毛豆單項作物都是每股700元，蘿蔔每股約可採收40台斤、毛豆每股約20台斤，開放民眾來認購，可以在收成的時候來享受田園親子活動。

美濃白玉蘿蔔認股開採，市長陳其邁參與認股，經過45天的期待，在園主辛勤照顧下終於喜迎收穫，15日由美濃農會總幹事鍾清輝總幹等人陪同下，一起到田間採收今年第一批的白玉蘿蔔。（林雅惠攝）

陳其邁指出，辦理白玉蘿蔔季可以創造大約2億元左右的產值，再加上美濃冬天四寶，包括敏豆、白玉蘿蔔、紅豆、橙蜜香番茄，總共產值就達到10億左右，美濃蘿蔔都是朝陽品種，是最好的品種，再加上這裡的水、土地及人情味，可以說是台灣第一的白玉蘿蔔；北有故宮的翠玉白菜，南有白玉蘿蔔，看得到、摸得到也吃得到，特別推薦給所有好朋友。

陳其邁也鼓勵農民加入職業保險，他說，他擔任市長後，開放了8種農作，增加百分之20的補助，以香蕉為例，農民只要負擔6700塊的保固，就可以保證1公頃有60萬的收入，未來現階段幾種蔬果已經陸續要開賣，市府會照顧農民，保證他們的收入。

至於白玉蘿蔔是否外銷？陳其邁強調，目前內銷都不夠，因此開放認股希望大家能夠先預約，否則冬天可能吃不到，如此要外銷很困難，除非是料理包或老蘿蔔，所以要吃新鮮蘿蔔就要超前部署，要先認股才吃得到。

(中時 )