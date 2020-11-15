41歲台新銀行周姓理專，涉嫌2010年6月迄今為止，於銀行任職財務理專長達10年期間，藉由推銷包括基金、股票、債券及其他衍生的金融商品等，或是能私下協助客戶投資之際，以方便業務作業的理由，要求客戶於多張空白出款表單用印或簽名，之後私下將客戶帳戶的金錢匯款至自己親友銀行帳戶內，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶，意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，初步估計約新台幣3億元。

台新銀行委託律師向刑事局報案，偵七大隊蒐證完備見時機成熟，報請北檢稱股檢察官陳照世指揮偵辦並聲請核發拘票，昨（14）日派員前往新北市三峽拘提周嫌到案，並查扣BENZ汽車1部、銀行存摺25本、信用卡20張、手機12支、金融卡6張、筆記型電腦5台及文件1批贓證物。

因周10年來蠶食鯨吞約3億元，金額龐大、金流複雜，警方仍在偵訊釐清其犯罪手法；周初步坦承犯案，全案將依業務侵占、違反銀行法特別背信罪（第125條之2，不法獲利金額超過1億元）、洗錢防制法、詐欺、偽造私文書等罪嫌送辦。

警方呼籲，銀行大多會核發銀行對帳單，千萬要仔細核對，了解自己財務走向；另外絕對不要將存摺、印鑑、密碼及已簽章的空白表單交給行員保管，避免讓自己的錢財遭不當使用。

(中時 )