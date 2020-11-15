今年感恩節落在11月26日，在全球大環境艱辛的一年中，這個象徵闔家團聚的節日讓人感到格外珍惜，為讓民眾以更輕鬆的方式與親友齊聚享用感恩節火雞大餐，飯店業者紛紛推出不同特色的感恩節禮籃，再悉心搭佐豐盛配菜，在歲末年終療癒每個饕客的心與胃。

台北福華大飯店每逢感恩節才會登場的火雞外賣大餐，年年推出都廣受饕客喜愛，因此同樣的風味一賣就是20多年，堪稱經典美味。西餐主廚以重達約5公斤的火雞，填入切成丁狀的洋蔥、栗子及吐司等餡料，再用鼠尾草、胡椒等香料調味，最後將整隻火雞置於大量蔬菜上，放入烤箱以低溫烘烤約1個半小時。

烘烤期間還得不時反覆將瀝出的油脂澆淋在火雞外層，讓表皮不乾柴，香氣也更足，烤到外表呈焦糖色的酥脆狀態，才算完成這道肉質鮮嫩的傳統火雞料理，饕客可搭配附贈的蔓越莓醬與雞雜醬一同品嘗。

「火雞經典組合」即日起至12月23日期間限定販售，每組3600元；為讓民眾用較彈性的方式挑選喜歡的配菜來搭佐火雞大餐，今年台北福華大飯店將火雞與其他配餐、酒飲拆開成單品販售，價格上也較去年優惠，其中也全新推出南瓜輕乳酪蛋糕，比去年的南瓜派口感更清爽，此外還有手工洋芋泥、法國麵包，以及精選的紅、白酒等可加購購。

君品推八寶火雞宴

台北晶華酒店1樓的Regent Gift Shop即日起至12月31日推出多款感恩節熟食外帶，除了有以往在此時會販售的「爐烤火雞」、「爐烤美國特選級肋眼牛肉」、「爐烤美國極佳級肋眼牛肉」與「爐烤美國極黑牛戰斧牛排」等禮籃，還特地為因疫情而回不了家過節的歐美賓客準備了一解鄉愁的美味。

今年全新打造的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」每份8800元，將附上主廚特調的蔓越苺醬與雞肝醬，還有清炒紅甘藍青蘋果、蘑菇栗子、艾曼塔焗烤洋芋、爐烤時蔬4款配菜，讓身在異鄉的賓客也能嘗到熟悉的傳統家鄉美食。

「爐烤火鴨雞」是在台灣少見的料理，其英文名稱「Turducken」便結合了火雞、鴨及雞的英文字，以最外層的火雞包覆整隻鴨，鴨肉中又包著整隻雞，因而得名。據傳，該料理源自中世紀的羅馬帝國時期，皇室御廚在設計宴客菜色時，發揮創意將不同的禽肉類互相層疊塞入彼此腹中，創造出多層次口感，也展現廚師手藝，大受歡迎後，漸漸成了歐美重要節慶時的著名料理。

君品酒店推出內用、外帶2種模式的感恩節大餐，讓饕客可依不同人數需求選擇。館內雲軒西餐廳打造一次可讓8至12人大快朵頤的「君品傳家八寶火雞分享宴」，11月16日起至12月31日周一至周日的午、晚餐時段供應，包含主菜的君品傳家八寶火雞1隻，搭配手工蔓越莓果醬及烤火雞肉汁、烤綜合蔬菜與奶油黃金玉米，還能到繽紛沙拉吧盡情取用料理及暢飲法瑞紅酒，每位1880元+10%。

適合小家庭外帶的人氣經典「傳家八寶火雞禮籃」，即日起至12月29日販售，每組包含烤綜合蔬菜與奶油黃金玉米、經典美式南瓜派、法式胡桃派、綜合堅果麵包，以及義大利聖莊紅、白酒各1瓶，每組5880元，其中品項也可單點。

國賓明園用料澎湃

台北喜來登大飯店The Deli共推出2款火雞及1款爐烤美國牛肉感恩節外帶禮籃，最暢銷的「香烤火雞歡樂組合」每組3000元，有香烤火雞，搭佐吉伯特黑胡椒火雞醬及橙香蜂蜜蔓橘醬；每組4000元的「香烤火雞繽紛共享組合」除了火雞及2款特製醬料之外，還獻上燻鮭魚凱薩沙拉、松露培根炒洋芋、香料炒時蔬，還有主廚特製的蘭姆葡萄杏仁國王派及杏桃果乾布里歐麵包。

任選1款感恩節外帶禮籃就能以900元加價升級成「派對組合」，可以再多了份葡萄雞肝麵包餡、松露培根炒洋芋及香料炒時蔬，讓感恩節大餐更有飽足感。

往年僅單純開賣烤火雞的台北國賓大飯店明園西餐廳，今年走更「澎湃」的路線打造「美式爐烤火雞外帶禮籃」，每組3800元，強調火雞重達6公斤，並多了4款豐富配菜使份量十足，每組可供6至8人享用。

主廚選用美國進口火雞，將蔓越莓、栗子、白蘭地與多種香料做為內餡之外，更特別用溫體豬製成的香腸，切碎後一同填入火雞中，讓滋味更迷人；搭配的2款全新醬汁也較過去口感更豐富，過去使用覆盆子與紅醋栗調製的紅莓醬，今年升級多加了藍莓、柳橙等多種水果製成野莓醬，另款則是融入香醇干邑白蘭地熬煮的主廚干邑雞汁，與烤火雞搭配出不同美味。（各家感恩節禮籃皆需提前預訂）

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(中時新聞網)