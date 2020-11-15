理專挪用客戶資金 台新銀通報檢警偵辦 12:002020/11/15 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台新銀行驚爆客戶帳戶資金出入異常，行方發現某位理專涉嫌暗自挪走客戶存款，台新銀行今（15）日回應表示，行方在客?反應帳務異常，立即徹查並發現理專涉嫌挪用客戶帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦。 相關消息指出，台新銀行客戶被挪用資金約3億元，台新銀行對此表示，「還在深入查驗並釐清」，還未確定實際金額，銀行方面並表示，此案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益。 至於對涉案理專，銀行除報請檢警偵辦，亦表示，將依法究辦，絕不寬怠。 (工商 ) #理專 #台新銀行 #檢警 #偵辦 #挪用 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 往生互助會業務下滑倒會 苗栗地檢署提醒慎選 07:282020/11/15 社會 多簽一張400萬折讓單以為賺到 竟吃上罰單還被移送檢調 13:232020/11/14 財經 醫病共生共榮研討會建立雙方共贏方向 16:212020/11/14 社會 稽查員上門拒開門 涉排廢液業者再被開罰 12:062020/11/14 生活 圍捕通緝犯遭衝撞 基隆20歲實習警顱內出血自責：我沒用 09:292020/11/15 社會 直播賣口罩送辦 非醫用檢不起訴 04:102020/11/15 社會新聞 失業看護想吃牢飯 持玩具雙搶到郵局喊搶後回家換裝自首 08:022020/11/14 社會 法人追捧 金融股買點浮現 04:102020/11/15 財經要聞 海洋志工遊艇遭縱火 警冒9級浪衝將軍嶼逮幕後藏鏡人 11:502020/11/14 社會 涉排汙業者 關門悍拒環保局稽查 04:102020/11/15 地方新聞 財經熱門新聞 疫苗來了 恐怖飆股跌落神壇？散戶小心這2檔 - 財經 陸企5年前誇口「買下台灣所有半導體廠」現怎樣了？謝金河曝驚人變化 - 財經 PS5恐成索尼最後1代遊戲機 分析師：6-7年後不敵一趨勢 - 財經 政府撒手？ 晶片熱過頭 陸半導體龍頭爆負債近7000億 - 財經 10月驚奇後是11月危機？美國4困境難解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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