台新銀行驚爆客戶帳戶資金出入異常，行方發現某位理專涉嫌暗自挪走客戶存款，台新銀行今（15）日回應表示，行方在客?反應帳務異常，立即徹查並發現理專涉嫌挪用客戶帳戶資金，隨即發出「重大偶發事件」通報主管機關，並已報請檢警偵辦。

相關消息指出，台新銀行客戶被挪用資金約3億元，台新銀行對此表示，「還在深入查驗並釐清」，還未確定實際金額，銀行方面並表示，此案如有損及客戶權益，將負責保障客戶權益。

至於對涉案理專，銀行除報請檢警偵辦，亦表示，將依法究辦，絕不寬怠。

(工商 )