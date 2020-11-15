台中市北區一中街與錦新街附近；益民商圈15日凌晨發生一群酒客大亂鬥事件，在附近守望員警發現後立通報優勢警立以辣椒水壓制滋事的兩方人馬，初步調查是經營酒吧的24歲陳姓男子不滿30歲酒客吳男在敬酒時向其女友伸出鹹豬手向吳男揮拳，吳男友人聞訊後原本要到場調解，未料竟演變成大亂鬥，警方在壓制兩方人馬後，也帶回陳男等人，並在訊後依聚眾鬥毆及傷害罪嫌函送偵辦。

台中市政府警察局第二分局育才派出所所長方茂田表示，經初步調查，在益民商圈經營酒吧的陳男，疑似酒後發現到店酒客吳男在其洪姓女友敬酒時，伸出鹹豬手摸了她的背，當時已有醉意的陳男相當氣憤，徒手揮拳要教訓吳男。

15日凌晨2時50分許，台中市北區一中街與錦新街路口，發生一起疑似因鹹豬手引發的衝突案件。（民眾提供／台中馮惠宜傳真）

吳男也在益民商圈一家鞋店工作，鞋店老闆30歲劉男聽到員工在酒吧遭人誤會伸鹹豬手，帶著另兩名員工以及辣椒水要去協調，但陳男以為對方是糾眾來滋事，演變成大亂鬥。

由於人群愈聚愈多，加上深夜喧嘩聲不斷，在附近守的員警也立即通報出動優勢警力，警方獲抵現場後立以辣椒水壓制，當時陳男和友人已搭車逃逸，在場只剩下吳男等4男2女，其中2人手臉有撕裂傷，經就醫後已無大礙，倆人也決定向陳男提出傷害告訴。

警方已通知陳男及其女友洪女到案說明，其餘涉案人等也已掌握身分，將查緝其到案說明，全案將依聚眾鬥毆及傷害罪嫌函送偵辦。

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(中時 )