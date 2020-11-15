台大近日發生多起學生輕生的憾事，引發社會震驚。台大校長管中閔在今天校慶中，以「自己心理曾嚴重受創」為例，鼓勵學生走出陰影。對於為何要這樣做，他說，「還有什麼比自己例子更有說服力」。

管中閔2018年1月當選台大校長，之後經歷了長達1年的遴選風波，直到2019年1月8日正式上任。過程中，管中閔面對執政民進黨的打壓，及特定媒體攻擊性的報導，身心皆嚴重受創。

管中閔上任後，一直沒有走出這個事件的陰影，他堅持打一場一般人都覺得不會贏的官司，控告特定媒體記者的報導「形同人格謀殺」，近日以敗訴收場。

此外，他上任後，凡事都小心謹慎，已不復當年管爺的「霸氣」。他參加公開活動後，鮮少停下腳步來接受媒體採訪；他在立法院被質詢時的態度非常低調，連立委都說「這不是我們認識的管爺」。

管中閔是台大的校長，但他過去幾乎放棄了對國內高教政策的話語權，讓人懷疑台大都不說話，還能當龍頭大學嗎？為何會這樣，一般的看法是，管中閔還未走出遴選過程被壓迫的陰影。

事實上，管中閔上任後，第一年有4個學生輕生，這一學期到目前則有3個，但在之前的6個，他對外一句話都沒說，直到第7個，已造成社會震驚，他才連兩天主動站到媒體前，並以自身為例，鼓勵學生一起攜手克服困難。

管中閔今天在校慶大會中表示，自己曾經歷過心理嚴重受創的時期，所以完全能體會心理創傷帶給人的痛苦。心理創傷沒有外在傷口，但傷害往往更為深重。在專業協助下，這些創傷可以慢慢平復;而身旁家人，同學或者老師們的關心，會成為恢復期間重要的支撐力量。

管中閔分析台大生不快樂的原因，有的是所學與自己興趣不相符，有人是父母期望過大、有人則是功課與校園無法融入。他說，有的人外表光鮮亮麗看似成功，但內心卻面臨崩潰，很需要別人的幫助。

管中閔要帶領台大學生面對自己的脆弱、並克服它，那要先自己走出陰影，這樣才具說服力。他在校慶大會上以自己為例來激勵學生，學生也正看著他、學著他，台大能否成為度過這次危機，並成為台灣高教的典範，有待校長、師生一起努力。

(中時 )