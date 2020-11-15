根據《ESPN》記者拉夢娜15日報導，原本她收到線報指出，「忍者龜」韋斯布魯克想要離開火箭，主因是對自己在火箭的角色並不滿意，沒想到拉夢娜持續蒐集情資後發現，韋少真正想要離開火箭的原因，還是「大鬍子」哈登只想當老大。

拉夢娜透露，韋斯布魯克並非對於火箭當前的球隊戰力不滿，而是他跟哈登上季的相處確實很不愉快，也讓他感覺自己待在火箭受到擠壓，才會選擇跟火箭高層提出交易申請，跳槽別的球隊去當老大，而不是繼續留在火箭屈居哈登之下。

儘管韋斯布魯克與哈登都曾出面澄清兩人關係，韋斯布魯克批評媒體捏造新聞，哈登則是祝福韋少生日快樂，可是火箭上季止步西區準決賽，例行賽場均27.2分、7.0助攻與7.9籃板的韋少，到了季後賽變成17.9分、4.6助攻與7.0籃板。

別忘記火箭當初先後找來保羅、韋斯布魯克兩人跟哈登聯手，都是哈登跟火箭高層要求的，卻因哈登始終不肯放出老大實權，才讓他跟保羅、韋少先後傳出不和謠言，反正只要火箭提前出局，身為火箭核心人物的哈登，都把責任推給隊友就好。

(中時 )