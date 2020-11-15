前「香港小虎隊」成員林利(舊藝名：林立洋)，曾在香港及台灣發展，經歷事業、健康上的低潮後，去年和小14歲粉絲陳貞均(Erin)結婚，成了台灣女婿，沒想到找到老來伴，卻又面臨困境，林利5天前透露媽媽送急診，但因疫情關係他只能在車上待命，如今好不容易可以入院探視，卻見媽媽滿手鮮血，崩潰直呼：「可以不要綁住她嗎？」。
林利人生的曲折還沒結束，本月10日，他po文表示經歷最難熬的夜晚，因為媽媽送了急診，讓他擔憂不已，但因為新冠疫情的關係，他只能在外面等候，「媽媽眼睛沒了焦聚，道理都知道，面對現實真的放不下，能放下就不需要臉書了」，而自己不能陪伴在身側，林利希望媽媽能堅持下去，「我就在門口和心坎裡，妳辛苦了，我愛妳，好想陪著妳陪著妳，努力了半世紀就給我吧」。
而這中間幾天，林利都沒在分享母親的病況，直到昨天終於能夠開放探視，他看到媽媽的狀態，不禁崩潰，林利分享了病房內的照片，只見林媽媽手上插著點滴軟針，但手上卻滿布鮮血，畫面怵目驚心。
林利見狀心碎崩潰，心痛地發文表示：「我真的按耐不住心情，媽媽只是一個小孩，可以不要綁住她嗎...」，表示自己看到這情況，恨不得能代替媽媽受這些痛苦，坦言：「我對人生從來不怕的..現在怕了，真的很怕，請幫幫我吧」。
(中時新聞網)
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