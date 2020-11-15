民主論壇自由開講｜2020.11.15

為反對政府關中天新聞台，公民監督平台10月底辦戶外開講，號召全民捍衛第四權與新聞自由。今（15）日下午2時，公民監督平台「民主論壇 自由開講追擊版」，繼續舉辦戶外開講活動，除原本關注的第四權外，還將聚焦萊豬食安、教育、兩岸等議題。

此次追擊版戶外開講在14日、15日下午2時到5時，在228公園廣場舉行，發起活動的前新聞局長鍾琴表示，國內有很多重要議題待討論，但多數正規媒體不探觸，因此盼藉活動讓民眾有機會檢討政府政策。

公民監督平台14日針對食安、第四權、產業、教育、兩岸議題舉辦【民主論壇—自由開講】活動，有民眾前來聆聽。（杜宜諳攝）

活動包括食安、第四權、產業、教育、兩岸五大議題，國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安、前台北縣長周錫瑋等人均將參與。

鍾琴指出，萊豬引起極大食安爭議，中天換照引發第四權與媒體自由問題。兩岸對立升高之際，政府呼應美國，希望台灣廠商撤出大陸，這樣的政策是否符合廠商需求，有待探討。此外，兩岸最近4年急轉直下，甚至出現兵兇戰危氛圍，民生產業受影響，兩岸政策應何去何從？同樣值得討論。

(中時新聞網)