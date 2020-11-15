空中勤務總隊第一大隊今早順利將3名受傷的巡山員救下山。（空中勤務總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園偕同林務局攀登奇萊東稜尋覓興建避難山屋位置，一行10人抵達海拔3千米太魯閣大山北鞍三叉營地，13日傳有3人高山症發作，出現失溫等症狀；救難人員因山區大雨地面待命中，所幸今天終於放晴，空中勤務總隊第一大隊一早出動直升機，順利將傷患救下山，送往醫院治療。

一行包括太管處7人、林務局3人組成聯合隊伍，9日從奇萊登山口出發，預計8天行程走奇萊東稜，進行避難小屋場勘，訂16日從研海林道下山；其中39歲危姓工作人員出現疑似高山症情況，頭痛、咳嗽且呼吸有異音，無法行走，那姓高山協作膝蓋有舊傷，陳姓工作人員也有失溫現象。

同行夥伴13日透過消防署申請空勤總隊出動直升機，且另3名工作人員因陪同傷患延誤行程，體能消耗與糧食問題需一併救援下山，空勤總隊考量地面救援人員上山需耗時數日，恐影響救援時效，故派請直升機支援救援下山。

氣候因素，空中勤務總隊第一大隊昨下午5點接獲通知，執行山難搜救任務，今上午6點40分許出動直升機，爬高一萬呎，定向太魯閣大山，7點3分發現目標，完成高、低空偵察及風險評估，消防署特種搜救員在7點25分確認患者生命徵象穩定，完成吊掛作業後離開目標區，38分抵達花蓮德興棒球場旁空地，交由救護人員送醫治療。

此外，2名登山客攀登七彩湖時不幸受傷，一名女子左小腿骨折腫大，另名男子左腳踝扭傷，今晨通報請求救援；因該路段多處坍方狹窄，空中勤務總隊第一大隊執行完太魯閣大山任務後，再次出動直升機，並在8點18分順利將2名生命跡象穩定的傷患救下山，送醫救治。

(中時 )